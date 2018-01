Germania, criză politică. Merkel și Schulz, mișcare de ultimă oră Incertitudinea politica din Germania se apropie de un final fericit. Social-democratii si crestin-democratii au ajuns, in sfarsit, la un acord. Anuntul a fost facut dupa o noapte alba in care reprezentantii celor doua formatiuni au participat la negocieri extrem de dure. Partidul Social-Democrat si Uniunea Crestin-Democrata au acceptat un acord general, expus in nu mai putin de 28 de pagini, informeaza TVR. Documentul prevede crearea unei mari coalitii alaturi de verzi si liber-democrati. In saptamanile urmatoare vor avea loc negocieri tehnice privind fiecare dosar al viitoarei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

