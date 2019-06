Stiri pe aceeasi tema

- Angela Merkel, cancelarul Germaniei, a fost surprinsa tremurand incontrolabil in timpul unei ceremonii prilejuite de vizita la Berlin a presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski. In momentul festivitații de ieri, la Berlin temperatura era de 30 de grade Celsius. Angela Merkel a spus ca de vina a fost…

- Daca Trump a tremurat de nervi, Angela Merkel a tremurat din alte motive. I s-a intamplat in timp ce il primea pe noul președinte al Ucrainei, Volodimir Zelenski, aflat in vizita in Germania. Dar n-a tremurat de emoție, cum ați fi crezut.

- Cancelarul german Angela Merkel a afirmat ca discursul pe care il va rosti joi la Universitatea Harvard din SUA nu va fi unul clasic politic, ci unul referitor la viata personala, relateaza dpa, informeaza Agerpres.Citește și: Val de plangeri ale romanilor la Comisia Europeana pentru votul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a asumat miercuri o 'confruntare fecunda' cu cancelarul german Angela Merkel, dupa ce aceasta s-a referit intr-un interviu la diferente de abordare cu liderul de la Paris, relateaza AFP, scrie Agerpres.'Trebuie sa acceptam dezacorduri de moment, sa nu…

- 'Consideram ca inca nu suntem acolo', a declarat ea la postul de stiri BFM TV si la radio RMC. 'Trebuie reflectat mai intai care ar fi conditiile pentru folosirea unui portavion european', a spus Florence Parly. 'Una este sa il construim impreuna si alta este sa il punem sub un comandament european.…