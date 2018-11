Gazprom anunta ca platile de la Nord Stream sunt blocate de interdictia Elvetiei Gazprom a anuntat luni ca un tribunal elvetian a emis un ordin ce prevede blocarea platilor de la operatorii gazoductului Nord Stream, ca parte a disputei legale dintre producatorul rus de gaze naturale si compania ucraineana Naftogaz, transmite Reuters.



Toate platile de la Nord Stream AG si Nord Stream 2 AG vor fi directionate spre autoritatile elvetiene, a informat Gazprom.



In februarie, Tribunalul international de arbitraj de la Stockholm a decis ca Gazprom trebuie sa plateasca Naftogaz suma de 2,65 miliarde dolari, dupa o disputa de durata dintre cele doua companii pe tema

Sursa articol si foto: business24.ro

