Cea de-a 73-a gala a premiilor BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) din 2020 va avea loc pe 2 februarie, potrivit agentiei de stiri Associated Press.



Acest lucru inseamna ca gala premiilor BAFTA va avea loc inainte de ceremonia de decernare a premiilor Oscar. The Academy of Motion Picture Arts and Sciences care decerneaza pretioasele premii Oscar a anuntat ca in 2020 ceremonia va avea loc cu doua saptamani mai devreme, in data de 9 februarie, in loc de 23 februarie..



Anul viitor The British Academy of Film and Television Arts va organiza gala premiilor BAFTA…