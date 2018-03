Gabriela Firea, deontologilor care au scris despre caciula ei de blana visinie: Este cumparata de la taraba de langa partia Sorica. Aveau si pe gri, daca doriti

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei a aparut cu aceasta caciula in urma cu cateva zile, in Piata Constitutiei, unde le-a vorbit jurnalistilor despre modul in care se desfasoara operatiunile de deszapezire .

- Primarul Capitalei Gabriela Firea afirma ca la nivelul Bucurestiului au fost inregistrate 3.000 de cereri pentru unitati locative, existand familii care nu au unde locui. Firea a precizat ca in cazul medicilor si asistentilor, apartamentele si garsonierele vor fi cumparate, in prima faza, pentru ca…

- George Cosac, președintele Federației Romane de Tenis, a dezvaluit ca Angela Merkel se intereseaza constant de parcursul numarului 1 WTA. Ilie Nastase, mesaj TRANSANT pentru Gabriela Firea. Cum a deturnat gala in care Primarul Capitalei a premiat-o pe Simona Halep "Acum trei sau patru…

- Primarul General al Bucureștiului, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna, in urma condițiilor meteorologice extreme care au lovit in ultimele zile Capitala. Intalnirea va avea loc la ora 12, la sediul Primariei Municipiului București.

- Ilie Nastase a trecut rapid peste formalitati si i-a transmis un mesaj clar Primarului Capitalei. Dupa ce a felicitat-o pe Simona Halep pentru distinctia primita, primul lider mondial din istoria tenisului masculin i s-a adresat Gabrielei Firea, cerandu-i sa construiasca o sala de sport cu o capacitate…

- Potrivit salvamontistilor, fetita de 10 ani din Bucuresti a mers la schi impreuna cu tatal si fratele sau. In timp ce schia, fata a fost lovita de un tanar care se dadea cu snowboard. "Am fost solicitati sa intervenim in cazul unei fetite in care a intrat, pe partie, un turist care se dadea…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca proiectul de buget pe anul 2018 a Primariei Capitalei, ca este o decizie ințeleapta sa aloce 111 milioane de euro pentru sanatate și 3 milioane de euro pentru Catedrala Mantuirii Neamului.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, e in stare de soc. A fost amenintata cu bataia si cu moartea, dar asta nu e tot. In direct la Romania TV, edilul Bucurestiului s-a decis sa spuna totul.Vezi si: SOC la Primaria Capitalei: Gabriela Firea a fost AMENINTATA cu moartea si cu bataia - 'Mi s-a…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, luni, castigatorul licitatiei pentru furnizarea celor 400 de autobuze noi. Dintre cele patru oferte primite de catre Primarie a fost aleasa Asocierea OTOKAR EUROPE si OTOKAR Locomotive, a anuntat Firea. "Intre data depunerii ofertelor…

- Gabriela Firea vrea sa inlocuiasca cabinelor in care se vand tichete RATB cu aparate electronice. "Suntem in procedura - si dorim sa fie o procedura cat mai accelerata - de modernizare in totalitate a statiilor de autobuz si a refugiilor de tramvai. Nu ma multumeste absolut deloc cum arata…

- Cei doi porumbei au petrecut weekendul la munte, acolo unde s-au distrat, insa la un moment dat, Victor a avut nevoie de ingrijiri medicale intrucat s-a accidentat la un picior, scrie teotrandafir.com. Citeste si Bianca Dragusanu, despre problemele de cuplu. "Cum sa mai fac amor cu boul...."…

- Doua fetițe in varsta de doi ani au fost luate de catre reprezentanții Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) din propria familie din cauza condițiilor nefavorabile in care locuiau.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a facut o vizita inopinata la Spitalul Clinic de Chirurgie oro-maxilo-faciala "Dan Theodorescu", dupa ce a primit informatii ca exista un conflict intre manager si medici. Directorul a demisionat dupa intalnire.

- In timpul primei zile din cele patru pe care le va petrece intr-o vizita regala in Suedia și Norvegia, Kate a purtat, la doua evenimente distincte, obiecte vestimentare ce prezentau blana. La vederea ținutelor alese de Ducesa de Cambridge mulți internauți s-au alarmat, acuzand-o pe aceasta ca susține…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, i-a transmis premierului, public, vineri, inainte de sedinta CEx in care se va vota componenta cabinetului Dancila, sa nu puna la suflet criticile referitoare la vestimentatie sau coafura, precizand ca "lucrurile astea vin odata cu functia".

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, vineri, la inceputul sedintei Comitetului Executiv (CEx) al PSD in care va fi stabilita componenta noului guvern, ca a avut o relatie buna cu actualul ministru al Sanatatii, Florian Bodog, dar organizatia Bucuresti o sustine pentru acest portofoliu pe…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține ca o treime din Guvern va fi reimprospatata, insa structura Executivului nu se va schimba, adica numarul de miniștrii va ramane la fel. ”Cred, fac o estimare, sper sa nu gresesc, cam o treime din guvern se va improspata, mi-as dori sa fie, la fel, mai multe…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat in urma cu cateva saptamani ca are de gand sa introduca in statiile RATB panouri pe care sa fie afisati timpi de asteptare pana la venirea urmatorului mijloc de transport in comun. Un astfel de sistem exista in Timisoara, numai ca primarul Nicolae Robu vrea…

- Apar primele nume de prezidențiabili PSD. Liderul PSD Gorj, Florin Carciumaru spune ca Gabriela Firea are șansele cele mai mari sa il bata pe Iohannis, la urmatorul scutin electoral, și nu exclude nici o posibila candidatura a lui Calin Popescu Tariceanu din partea alianței PSD-ALDE. Liderul ALDE Gorj,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, afirma ca este o dovada de ipocrizie din partea fostului consilier general si actual deputat Nicusor Dan de a „plange de grija taximetristilor de la firmele cu aplicatii” dupa ce i-a abandonat pe bucuresteni pentru un post mai bine platit in Parlament. Nicusor…

- Primarul General, Gabriela Firea, a facut astazi, in cadrul unei sedinte organizate la sediul Municipalitatii, noi precizari cu privire la demersurile Primariei Generale de a asigura un serviciu de taximetrie la standarde europene, aratand ca masurile aprobate in ultima sedinta a CGMB au intrat deja…

- Anuntul de participare si documentatia de atribuirea a contractului privind construirea unor patinoare in parcurile din Sectorul 5, inclusiv in Parcul Romniceanu, arie protejata, este publicat in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) din 20 decembrie, iar valoarea acestuia se ridica la peste…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, transmite, joi, ca in Parcul Romniceanu din Sectorul 5 se fac lucrari de reabilitare a mobilierului urban si a locurilor de joaca, nu pentru amenajarea unui patinoar, adaugand ca la directia de specialitate din cadrul municipalitatii nu a fost depusa documentatia…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a facut publica o serie de modificari referitoare la regulamentul de taximetrie din Bucuresti, in cadrul ședinței Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) de marți, 19 decembrie.

- Se anunta reguli noi pentru taximetristi. Primarul Capitalei a anuntat in urma cu scurta vreme, in cadrul sedintei Consiliului General, ca taximetristii din Bucuresti vor trebuie sa aiba POS-uri (dispozitiv care sa permita plata cu cardul), dar si aplicatii – utilitate prin care taximetrele pot fi chemate…

- Un nou corp al Spitalului de Ortopedie, Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor a fost inaugurat luni, urmand sa devina functional in aproximativ o luna si jumatate. Investitia totala facuta pentru acest corp se ridica la aproape 49 de milioane de euro, spitalul avand, printre altele, opt sali…

- Noile sisteme de protectie a calatorilor vor incepe sa fie montate in statiile de metrou din trimestrul al doilea al anului viitor, constructia lor urmand a fi finantata din fonduri europene, acest proiect fiind o prioritate urgenta avand in vedere ultimele evenimente, a declarat joi ministrul Transporturilor,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, l-a dat in judecata pe președintele PNL București, Cristian Bușoi, pentru o declarație in care vorbea despre beneficiile obținute de un grup de interese ca urmare a noului Regulament referitor la activitatea de taximetrie.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat, miercuri, ca relatia sa cu premierul Tudose a fost una „incordata”, dar ca de azi este una calma, mentionand ca au avut o discutie si ca au lamurit problemele aparute. Intrebata care este relatia sa cu Tudose, Firea a raspuns:…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a transmis un mesaj emotionant la auzul vestii potrivit careia Regele Mihai I a decedat."A plecat dintre noi, dar spiritul Regelui Mihai va fi in continuare far calauzitor și reper moral pentru generațiile ce vor urma...Dumnezeu sa Va aiba in paza,…

- Primarul general Gabriela Firea a declarat, luni, la Antena 3, ca premierul Mihai Tudose ii jigneste pe unii colegi de partid, dar se poarta ”foarte frumos” cu un grup minoritar pentru a incerca sa-si consolideze pozitia. ”Eu am afirmat ca domnul prim-ministru se comporta ca si cum ar dori pentru ca…

- Primarul Capitalei sustine ca si-ar fi dorit ca discutiile cu premierul, referitoare la amplasarea unui targ in Piata Victoriei, sa fie private. Firea a precizat ca atitudinea este una ipocrita, intrucat i-ar fi spus ca e agasat de mitingurile din Piata Victoriei, insa public a avut o alta pozitie.…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a continuat, duminica seara, razboiul declarațiilor cu premierul Mihai Tudose. Într-o intervenție TV, Firea îl acuza din nou pe premier, la fel ca în discuțiile interne pe WhatsApp din partid, ca vrea sa

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat duminica, la Antena 3, ca ea crede ca premierul Mihai Tudose vrea sa preia conducerea PSD, dar ca ea nu are nici cea mai vaga intentie de a se inscrie in cursa pentru functie. Potrivit acesteia, ea ar vrea sa castige un al doilea mandat de primar.

- "Este o sedinta informala, nu este o sedinta a Comitetului Executiv", au precizat surse citate de Mediafax. Potrivit acestora, la discutiile de la sediul central al PSD participa, pe langa Liviu Dragnea, Florin Iordache, Paul Stanescu, Ionel Arsene si Codrin Stefanescu. Printre temele…

