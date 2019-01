Marea dezbatere care va fi lansata marti nu este "nici referendum, nici alegeri", a afirmat presedintele Emmanuel Macron, in scrisoarea sa adresata francezilor", indemnandu-i sa participe in "numar cat mai mare" la aceasta, relateaza AFP.



Presedintele Frantei anunta in lunga sa scrisoare, a carei publicare a fost avansata dupa ce a fost facuta public duminica seara de mass-media in pofida embargoului, ca "va prezenta un raport in direct" in legatura cu aceasta consultare, in luna de dupa incheierea sa, prevazuta la 15 martie.



"Intentionez sa transform impreuna cu voi furia…