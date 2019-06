Fotografia zilei: Scafandrii maramureseni au intervenit pentru recuperarea trupului unui tanar disparut in Marea Neagra

Stiri pe aceeasi tema

- Adolescentul disparut joi seara, la Poarta Alba, a fost gasit de scafandri, insa cadrele medicale sosite la fata locului au incercat in zadar, timp de aproape o ora, resuscitarea acestuia, fiind declarat decesul, a transmis Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Constanta, potrivit agerpres.ro.Potrivit…

- Cadavrul elevului de la Colegiul Militar National din Craiova, disparut pe 28 mai in valurile marii in statiunea Mamaia, a fost gasit joi dupa ce o femeie a anuntat autoritatile ca pe plaja de la Navodari se...

- Cadavrul elevului de la Colegiul Militar National din Craiova, disparut pe 28 mai in valurile marii in statiunea Mamaia, a fost gasit joi dupa ce o femeie a anuntat autoritatile ca pe plaja de la Navodari se observa in apa trupul unei persoane, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta.…

- Trupul elevului la Colegiul Militar din Craiova, disparut în urma cu doua zile în apa marii, a fost adus de valuri la țarm, fiind gasit la 10 kilometri de locul în care fusese dat disparut, pe o plaja din Navodari. Joi dimineața, o femeie a anunțat printr-un un apel pe 112 ca în…

- Trupul elevului craiovean acum doua zile in Marea Neagra, a fost gasit joi dimineața plutind aproape de mal, in zona plajei Navodari. Conform IPJ Constanța, in urma unui apel 112, o femeie a sesizat faptul ca, in zona La Pescaria ...

- Mașina in care a murit designerul Razvan Ciobanu nu se afla in proprietatea creatorului de moda. Surse din randul anchetatorilor au precizat pentru Libertatea ca autoturismul aparține unei femei care, cel mai probabil, i-o imprumutase. Razvan Ciobanu a facut accident, in timp ce se afla la volanul unui…

- Razvan Ciobanu a avut parte de clipe groaznice in timpul accidentului in care și-a pierdut viața. Dinamica accidentului, dupa urmele lasate la fața locului de mașina de teren, arata ca designerul rula cu o viteza foarte mare. Mașina a parcurs in afara parții carosabile aproape 1 kilometru, dupa care…