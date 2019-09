​FOTOGALERIE Cum arată metroul din Kiev, unul dintre cele mai frumoase din Europa ​Kiev, capitala Ucrainei, are 2,6 milioane de locuitori și metroul, cu cele trei magistrale, este esențial într-un oraș cu un râu uriaș ce-l &"taie&" în doua și cu strazi în panta. Chiar daca cele mai frumoase stații nu se compara cu cele din Moscova, câteva sunt foarte elegante și au fost greu de construit din cauza geologiei complicate. Unele au candelabre superbe, altele au picturi, altele vin cu combinații inedite de culori. Metroul din Kiev are și porțiuni pe unde ruleaza la suprafața.





Rețeaua de metrou din Kiev este cam de marimea celei a Bucureștiului,…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

