Stiri pe aceeasi tema

- Mii de credinciosi au participat, sambata seara, la Iași, la Calea Sfintilor, o procesiune in timpul careia racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost purtata pe umeri pe strazile din centrul Iașului, potrivit Mediafax.Mii de persoane au participat, sambata seara, la Calea Sfinților,…

- Aproximativ 27.000 de persoane din tara si strainatate formeaza un rand de cativa kilometri si asteapta mai bine de sapte ore sa se inchine la racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, care a fost depusa vineri dimineata in baldachinul special amenajat in Curtea Mitropoliei Moldovei si Bucovinei,…

- Exista o tradiție, ce dateaza de mai bine de 20 de ani la Iași, care spune ca la hramul Sfintei Parascheva, pe 14 octombrie, cand sute de mii de oameni vin in pelerinaj din intreaga lume la Iași, sunt aduse pentru inchinare și moaștele unui alt sfant, alaturi de cele ale pazitoarei Iașului. In 2015,…

- In fiecare an, pe 14 octombrie, Biserica Ortodoxa praznuiește pe Sfanta Cuvioasa Parascheva. Ea este cinstita in Moldova, intrucat de mai bine de 350 de ani moaștele ei se gasesc la Iași, fiind izvor de bine¬cu¬van¬ta¬re și insa¬na¬to¬șire duhovniceasca și trupeasca pentru toți cei care o cheama in…

- In acest an, manifestarile dedicate sarbatorii hramului Sfintei Cuvioase Parascheva vor avea loc, la Iasi, in perioada 11-15 octombrie. Alaturi de moastele Sfintei Cuvioase Parascheva vor fi aduse spre inchinare si moastele Sfantului Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei, din Insula Corfu, Grecia.…

- Moastele Sfantului Spiridon din Corfu (Grecia) vor sta cateva ore in Bucuresti, anunța basilica.roCu prilejul sarbatorii Sfintei Cuvioase Parascheva, o delegatie a Mitropoliei de Corfu, condusa de Inaltpreasfintitul Parinte Nectarie, va aduce in Romania, spre inchinare, in perioada 11-17 octombrie…

- Cu prilejul sarbatorii Sfintei Cuvioase Parascheva, o delegatie a Mitropoliei de Corfu, condusa de Inaltpreasfintitul Parinte Nectarie, va aduce in Romania, spre inchinare, in perioada 11-17 octombrie 2019, mana dreapta a Sfantului Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei, facatorul de minuni. Astfel,…

- Sfanta Parascheva 2019. Program 11-15 octombrie 2019. Anul acesta manifestarile dedicate sarbatorii hramului Sfintei Cuvioase Parascheva vor avea loc, la Iași, in intervalul menționat. Totodata, cu aceasta ocazie, vor fi aduse și moaștele Sfantului Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei, din Insula…