Stiri pe aceeasi tema

- „Oare cat timp o sa mai polueze agenda publica problemele personale ale unui singur om, haituit acum de sistemul care pana acum l-a protejat și i-a fost partener?” il acuza Gheorghe Piperea pe liderul PSD Liviu Dragnea in urma cu nici 6 luni. Vremurile in care avocatul Piperea ii cerea demisia liderului…

- De cele mai multe ori, in lumea manelelor, relațiile sunt de scurta durata și, adeseori, desparțirile se transforma in scandaluri de pomina care face deliciul publicului larg. Dar, pare-se, mai sunt și excepții...

- Desi Daminuta si Iasmina sustin sus si tare ca nu au nicio problema si ca se iubesc ca-n prima zi, se pare ca lucrurile nu stau chiar asa! Mesajele blondinei ridica din nou multe semne de intrebare.

- Pareau fericiți, dar aparențele inșala! Inca un divorț de rasunet vine din lumea mondena, scrie presa de specialitate. Este vorba despre ruperea cuplului Bobby Paunescu, patronul televiziunii B1 TV, si Alice Peneaca, top-model. Ea a stat mai mult in America de cand s-a maritat, iar el s-a ocupat…

- David Beckham a abia a mai reușit sa iși țina emoțiile in frau cand a intalnit-o pe Bella Hadid in timpul unui meci de fotbal. Cei doi și-au facut ochi dulci, au zambit și au flirtat toata seara.

- Dan Bittman nu este doar solistul trupei Holograf, ci și un mare cuceritor. Cuceririle lui sunt unele dintre cele mai frumoase și celebre femei ale Romaniei. Burlac „de profesie”, Bittman a fost surprins impreuna cu o domnișoara misterioasa, fapt care a incitat imaginația cu privire la relația dintre…

- Tanarul de doar 16 ani și-a pus capat zilelor, spanzurandu-se pe casa scarii in blocul in care locuia. Acesta a fost gasit chiar de tatal sau, Florin Pancovici. ”Sunt distrus, terminat! Nu știu de ce și-a luat viața! Acum totul e in mainile Poliției. Vreau sa aflu ce s-a intamplat”, a spus…

- In varsta de 28 de ani, un model de pe Instagram dorește sa-și scoata implanturile din fese pentru care a platit nu mai puțin de 15.000 de lire. Motivul? Femeia considera ca sunt prea mari și se teme ca ar putea exploda.

- Andreea Balan a clarificat totul! Frumoasa cantareata sustine faptul ca celebritatea nu reprezinta o meserie, nici macar un job, practic nimic. Sotia lui George Burcea spune ca a fi un om cunoscut presupune pasiune si munca, dar si determinare.

- O femeie din Sibiu a nascut in mașina. O sibianca a nascut in seara zilei de sambata, 17 februarie, in masina, in timp ce se deplasa catre maternitatea din oraș. Imediat, soțul sau a postat pe Facebook fotografii cu fiica și locul nașterii sale, dar și actul constatator, alaturi de un mesaj, scrie hotnews.ro…

- Este atacantul care a facut istorie pentru ”cainii roșii” și care, de-a lungul istoriei, i-a facut pe dinamoviști sa planga de fericire, inscriind goluri care mai de care mai importante pentru echipa la care acum este director sportiv. Cu toate ca este o vedeta insa, el a știut cum trebuie sa se comporte...…

- Vasilica Ceterasu si sotia sa formeaza unul dintre cele mai simple si frumoae cupluri din lumea muzicii. Artistul si sotia sa, care ii este mana dreapta pe scena, au impreuna o fetita care este lumina ochilor lor.

- Cel mai medaliat sportiv din istoria Jocurilor Olimpice și soția lui, Nicole Johnson, ne/au anunțat ieri seara ca familia lor are un nou membru… Este vorba despre baiețelul lor, Beckett Richard Phelps, venit pe lume luni. „Ieri s-au petrecut momente magice. Avem un biietel sanatos si o mamica la fel…

- David Ginola va deveni tata la varsta de 51 de ani. Partenera sa, Maeva Denat (28 de ani), este insarcinata si va aduce pe lume un copil. Fericitul moment vine la doi ani distanta de cand legendarul fotbalist a fost la un pas de moarte. In mai 2016, fostul sportiv a suferit un atac de cord in timpul…

- Sambata dimineata, un copac doborat de vantul puternic ce insotea o furtuna violenta s-a prabusit, in Malta, pe furgoneta in care se aflau doi romani. Soferul, un barbat de 38 de ani din Bistrita, a murit pe loc, iar sotia sa de 32 de ani a ajuns la spital cu rani destul de grave.

- Bucurie mare in familia unuia dintre cei mai iubiti jucatori ai lui Dinamo. Sergiu Hanca si sotia lui, Andreea, vor deveni in cateva zile parinti, iar cei doi au inceput sa pregateasca deja totul pentru crestinarea micutului lor.

- Liviu Guța a fost invitat de curand, impreuna cu soția și copiii, in cadrul unei emisiuni TV. Fanii artistului au ramas șocați, atunci cand au vazut cat de schimbata este partenera de viața a acestuia.

- Divorțul dintre Gabi Enache și Madalina, femeia care a fost inlocuita de Lena, a fost unul dintre cele mai dificile din lumea fotbalului și, chiar daca lupta dintre ei a fost una dificila, multe lucruri au ramas ascunse intre cei doi...

- Simona Halep (26 de ani), locul 2 WTA, a gasit remediul pentru probleme medicale pe care le are dupa ce s-a accidentat in primul tur la Australian Open. Sportiva a decis sa se „refaca” alaturi de un fotbalist celebru. Totul sub privirile paparazzilor Spynews.ro.

- Dupa ce, la sfarșitul anului trecut, un model celebnru, dupa mai bine de șase luni de sarcina ținata secreta, s-a casatorit cu alesul inimii ei, acum fosta starleta a devenit mama și, zilele trecute, a decis sa iși prezinte odorul amicilor ei.

- Rasual Butler a murit, miercuri, in urma unui teribil accident rutier. Fostul baschetbalist din NBA a decedat pe loc, impreuna cu sotia sa, Leah LaBelle, o cunoscuta cantareata din SUA. Barbatul se afla la volanul unui Range Rover. A scapat controlul masinii, iar automobilul s-a lovit de un parapet,…

- Sotia cantaretului Paul Young, Stacey, a murit la varsta de 52 de ani, dupa doi ani de lupta cu o forma agresiva de cancer. Vestea a fost data de catre familie, printr-un comunicat public. „Cantaretul Paul Young a anuntat, astazi, ca sotia sa, Stacey Young, din pacate, a murit dupa o lupta…

- Celebrul fotbalist este tata a patru copii, trei dintre ei venind pe lume grație unei mame surogat. Ei bine, daca pe cel mai mare dintre ei il știm deja, semanandu-i perfect lui Cristiano Ronaldo, gemenii, dar și micuța Alana Martina, provenita din relația cu iubita Georgina Rodriguez, sunt mai ”noi”…

- Soc in Premier League, cel mai bogat campionat de fotbal din lume. Un cunoscut fotbalist a fost incatusat alaturi de propria sotie. Cei doi sunt acuzati de o frauda uriasa. Este vorba despre Glenn Murray, de la Brighton. Acesta a fost arestat pentru frauda fiscala, conform telegraph.co.uk.Citește…

- Elwira, soția binecunoscutului coregraf Mihai Petre, și-a amintit de vremurile cand era la inceputuri in dans și cand se descurcau foarte greu cu banii. Mihai Petre formeaza cu soția sa, Elwira, unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul romanesc . Elwira și Mihai Petre, care au devenit parinți…

- Un celebru manelist a implinit, miercuri, varsta de 45 de ani și a facut cateva declarații savuroase. Interpretul a povestit cum a ramas fara o suma considerabila de bani, dupa ce soția sa a intrat in posesia lor.

- Fericire mare in cuplul celui mai rasfatat fotbalist de la noi din tara. La aproximativ doua luni de cand si-au oficializat relatia in fata ofiterului Starii Civile, in familia lor a mai aparut un membru, iar bucuria a atins cote maxime.

- Celebritatea nu-i impiedica pe artisti sa fie partenerii perfecti. Asa au stat lucrurile si in cazul unui celebru cantaret ce a facut furori cu piesele sale la inceputul anilor 2000. Acesta a facut orice pentru ca sotia sa sa fie pe deplin multumita, iar imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro…

- Fostul internațional Gabi Popescu a fost audiat de DIICOT, intr-un dosar care nu are legatura cu fotbalul, ci cu o societate comerciala la care a fost acționar.Fost jucator la Dinamo și Valencia, Gabi Popescu, acum in varsta de 44 de ani, a fost interogat din nou de procurorii DIICOT timp…

- Dupa ce a devenit tata pentru a doua oara, Liviu Varciu pare sa-si fi schimbat radical comportamentul. Vesnicul adolescent al showbiz-ului romanesc s-a transformat intr-un tata model, iar imaginile surprinse de reporterii Spynews.ro sunt dovada clara acestui lucru.

- Ca și ”adversarul lui de temut”, Jamie Oliver, bucatarul Gordon Ramsay are o familie numeroasa. Celebrul chef are patru copii, dintre care doi care au ajuns varsta majoratului. Gordon și fiul Jack (18), proband costume, inainte de petrecere A fost petrecere mare in familia lor, tocmai pentru ca gemenii…

- Ea este noua iubita a unui celebru fotbalist din Liga 1. Claudiu Herea, pentru ca despre el este vorba, nu o duce deloc prea bine in viața profesionala la echipa sa Sepsi Sf. Gheorghe, insa marcheaza in cea personala.

- CFR Cluj continua campania de transferuri și a mai bifat astazi o mutare. Dupa ce i-a luat pe George Țucudean, Valentin Costache și Mihai Bordeanu, ardelenii negociaza transferul lui Douglas Grolli. Fundașul central de 28 de ani care a fost imprumutat de Cruzeiro la Chapecoense e foarte aproape de CFR,…

- Narcis Raducan (43 de ani) este unul dintre cei mai cunoscuti oameni din fotbalul romanesc. Fost jucator la Steaua si la Rapid, acesta a facut cariera si din postura de conducator de club. In viata privata, fostul mijlocas este un barbat implinit. El este casatorit si are trei copii minunati.

- Dana si Ionel Ganea nu mai divorteaza. Desi mariajul lor parea sa nu mai aiba nicio sansa, cei doi s-au impacat, iar fostul fotbalist va ajunge in zilele urmatoare in America, unde familia intregita va petrece un concediu de vis. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate,…

- Abia acum s-a aflat. 2017 a avut parte de un Craciun insangerat. Un celebru vegan si-a asasinat sotia si cei doi copii. Anthony Milan Ross a fost arestat, luni seara, in urma unui schimb de focuri de arma cu polițiștii, dupa ce s-au auzit impușcaturi timp de șase ore din apartament. Barbatul a fost…

- Unul dintre cei mai apreciați cantareți din industria muzicala romaneasca traiește cele mai fericite momente din viața. De cand soția sa l-a anunțat ca va deveni din nou tata, artistul nu-și mai incape in piele de fericire.

- Mihai Bendeac a impartasit fanilor sai ce experienta a trait zilele trecute in parcarea unui mall. El a povestit intr-un mesaj facut public ca un fost sportiv care a jucat la echipa Dinamo a parcat fara sa-i pese pe unul dintre locurile rezervate persoanelor cu dizabilitati. Mai mult, paznicii centrului…

- Unul dintre cei mai rasfatati sportivi din tara noastra este de nerecunoscut. De cand s-a facut baiat de casa, Cristian Daminuta a inceput sa faca lucruri de-a dreptul nebunesti. In pragul Sarbatorilor, tanarul a cheltuit o avere doar ca sa o faca pe logodnica lui fericita.

- Sotia lui Liviu Pop, ministrul Educatiei, este o femeie hotarata! Doamna Pop, care lucreaza in invatamant, fiind profesoara, l-a transformat pe ministru in... Mos Craciun, iar CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , are imaginile exclusive. ( CITESTE SI: Le merge blana! Milionarii tarii plimba ursul…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, adevarul despre divortul dintre Dana si Ionel Ganea. Conform unor surse apropiate cuplului, femeia nu ar mai fi suportat agresiunile fizice repetate la care ar fi fost supusa de sot si a decis sa rupa casnicia. In urma cu ceva timp,…

- Caștigatorul Balonului de Aur in 2007 si-a anuntat retragerea din activitate la varsta de 35 ani. A fost ultimul jucator care a avut aceasta onoare, inainte ca trofeul sa ramana o afere intre Cristiano Ronaldo și Lionel...

- Casnicia dintre Dana și Ionel Ganea este pe cale sa se incheie! Dupa ce nu a reușit sa obțina un ordin de protecție din partea magistraților Judecatoriei Fagaraș, femeia a anunțat, in exclusivitate pentru Spynews.ro, ca vrea sa divorțeze de fostul mare fotbalist.

- Miliardarul canadian Barry Sherman si sotia sa Honey au fost gasiti morti in locuinta lor din Toronto, circumstantele deceselor fiind suspecte, conform politiei canadiene, informeaza bbc.com. Trupurile neinsufletite ale celor doi au fost gasite la subsolul locuintei. Politia a anuntat ca nu exista…

- Un miliardar canadian, fondatorul unui companii farmaceutice, si sotia lui au fost gasiti decedati in locuinta lor din Toronto in circumstante descrise drept "suspecte" de catre politie, informeaza BBC News online.

- O timișoreanca in varsta de 35 de ani a disparut de la domiciliu, fiind cautata de polițiști și de familie. Sofia Loredana Pascuta, sotia politicianului Adrian Pascusa, in prezent sef la IMM Timis, a plecat de la reședința sa din Timișoara, in 12 decembrie, iar de atunci nu s-a mai intors acasa. Femeia…

- Este celebru mai mult pentru prestațiile sale de Don Juan decat pentru cele din teren, deși talent de fotbalist are cu carul. Dar, probabil, orbit de frumusețea femeilor cu care s-a iubit, barbatul cu pricina a parut mai preocupat de evenimentele mondene decat de fotbal. Dar, oricum ar fi, acum, a dat…