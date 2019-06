Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocașul formației Universitatea Craiova, Cristi Barbuț, a trecut cu brio peste testele fizice la care a fost supus ieri la Policinica pentru Sportivi. Intrebat despre obiectivele fixate pentru sezonul viitor, fotbalistul de 24 de ani s-a aratat optimist. Barbuț a spus ca Știința va lupta pentru ambele…

- Vremea calduroasa din urmatoarea perioada, temperaturi peste media normala, atrage ieseni la strand, Ciric sau Plaja Nicolina. Municipalitatea ieseana a anuntat preturile valabile in aceasta vara: un bilet la strand costa 10 lei (3 lei pentru copii si pensionari), la Plaja Nicolina este 8 lei si in…

- Departamentul de imagine al clubului Universitatea Craiova a avut o inițiativa de laudat, in sensul ca a intermediat un „dialog“ intre suporteri și principalul finanțator, Mihai Rotaru. Acțiunea s-a datorat nemulțumirilor aparute in mediul on-line legate de numirea și continuitatea pe banca tehnica…

- Deși organizatorii au anunțat ca se vor pune în vânzare doar 5000 de abonamente, peste 7000 de oameni atât din țara cât și din strainatate și-au achiziționat un abonament pentru ediția aniversara din acest an. Astazi, 6 iunie, vor fi puse în vânzare 10.000…

- FC Viitorul pune in vanzare abonamentele pentru meciurile oficiale pe care echipa constanteana le va disputa in editiile viitoare ale Ligii I si Cupei Romaniei, precum și pentru meciurile oficiale internaționale din UEFA Europa League. Eliberarea abonamentelor se va efectua in doua perioade. Pana pe…

- START… Veste buna pentru cei care isi doresc sa participe la cea de-a X-a editie a Festivalului Open Camp. Abonamentele au fost puse in vanzare in format electronic pe site-ul www.iabilet.ro si in magazinele Flanco, Diverta, Carturesti, Metrou Unirii 1, Muzica, IQ BOX, Uman, Libmag, Casa de Balet si…

- FC Viitorul aduce la cunostinta mai multe informatii importante sustinatorilor si spectatorilor care doresc sa isi achizitioneze un abonament de acces in stadionul CENTRAL" din Complexul Academia de Fotbal Gheorghe Hagi situat in localitatea Ovidiu, Jud. Constanta, pentru a viziona meciurile oficiale…

- Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Corneliu Papura, a afirmat, joi, intr-o conferinta de presa, ca partida cu Viitorul Constanta nu este decisiva in ceea ce priveste ramanerea sa la gruparea olteana si crede ca va continua activitatea