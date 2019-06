Fotbal: Maurizio Sarri este noul antrenor al lui Juventus

Stiri pe aceeasi tema

- Italianul Maurizio Sarri (60 de ani) a fost prezentat oficial in funcția de antrenor a lui Juventus Torino. Un singur sezon a stat Maurizio Sarri in afara Italiei. S-a dus la Chelsea, a cucerit un trofeu important, Europa League, primul sau succes ca antrenor, și s-a intors in Serie A. A plecat de la…

- Clubul italian de fotbal Juventus Torino va anunta vineri numirea lui Maurizio Sarri in functia de antrenor, dupa ce a ajuns la un acord financiar cu actualul club al tehnicianului, Chelsea, potrivit presei din cele doua tari. Sky Sport Italia scrie ca Juve va plati 3,5 milioane de euro londonezilor,…

- Maurizio Sarri ar putea fi al doilea om important care renunta la Chelsea dupa succesul din Europa League. Spre deosebire de Hazard, managerul italian a intretinut misterul si suspansul si nu exclude nicio varianta in privinta viitorului sau. Sarri nu s-a intalnit cu Agnelli in Baku si asteapta discutia…

- Echipele engleze Chelsea si Arsenal se vor infrunta in finala Europa League la fotbal, miercuri, de la ora 22:00 (ora Romaniei), la Baku, la circa 4.600 km de casa, desi cele doua cluburi londoneze sunt despartite de doar 12 km. Doua echipe din aceeasi tara in finala Europa League pentru a treia oara…

- Antrenorul echipei de fotbal Chelsea, Maurizio Sarri, a indicat miercuri ca va discuta cu sefii clubului despre viitorul sau dupa finala Europa League, ''pentru a sti daca sunt multumiti de mine'', scrie BBC. Sarri a afirmat ca se simte "fericit" in Premier League si ca este concentrat…

- Juventus a pierdut calificarea in semifinalele Ligii Campionilor la fotbal fiindca nu a respectat-o pe Ajax, a declarat pentru Russia Today antrenorul portughez Jose Mourinho, potrivit presei italiene. "Bianconeri i-au permis lui Ajax sa joace in stilul sau, valorificandu-si punctul forte.…

- Juventus o va intalni, astazi, in deplasare, pe Cagliari, de la ora 22:00, in etapa cu numarul 30 din Serie A. Partida va fi in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport și liveTEXT pe GSP.ro. Vezi AICI cele mai importante statistici „La Vecchia Signora" este liderul absolut in Serie A, cu 78 de puncte.…

- AS Roma nu a avut nicio sansa, duminica, in fata celor de la Napoli, pierzand de o maniera categorica, 1-4 (1-1), meciul disputat pe Olimpico in etapa a 29-a din Serie A. Arkadiusz Milik a deschis scorul in minutul 2 pentru oaspeti, dar Diego Perotti a egalat din penalty in minutul 45+4.…