Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a fost invinsa de Politehnica Iasi cu scorul de 2-1 (1-0), duminica, pe teren propriu, la Pitesti, intr-o partida din etapa a 6-a a Ligii I de fotbal. Oaspetii, antrenati de Mihai Teja, fostul tehnician al echipei FCSB, au deschis scorul in min. 41 prin Cornel Frasinescu, scapat din marcaj de Andrei…

- Echipa de fotbal FC Voluntari a fost invinsa de formatia Astra Giurgiu cu scorul de 2-1 (1-1), vineri seara, intr-o partida disputata, pe teren propriu, in cadrul etapei a 3-a a Ligii I. Echipa ilfoveana a reusit sa deschida scorul in minutul 10 prin Mihai Capatina, insa pana la pauza Astra Giurgiu…

- Echipa de fotbal CSM Poli Iasi a invins, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (0-0) formatia Academica Clinceni intr-o partida disputata, vineri seara, in cadrul etapei a 3-a a Ligii I. Formatia condusa de Mihai Teja a deschis scorul imediat dupa pauza prin Ovidiu Horsia (minutul 47).…

- Antrenorul echipei Gaz Metan Medias, Edi Iordanescu, a fost suspendat, miercuri, doua jocuri de catre Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal, dupa ce a fost eliminat la meciul cu Chindia Targoviste (2-2), din prima etapa a Ligii I. Iordanescu, amendat si cu 320 de lei de comisie, a fost…

- Antrenorul echipei Gaz Metan Medias, Edi Iordanescu, a fost suspendat, miercuri, doua jocuri de catre Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal, dupa ce a fost eliminat la meciul cu Chindia Targoviste (2-2), din prima etapa a Ligii I. Iordanescu, amendat si cu 320 de lei de comisie, a fost…

- Marius Constantin (34 de ani) a vorbit despre transferul lui Darius Olaru (21 de ani) la FCSB și este convins ca tanarul sau coleg de la Gaz Metan Mediaș nu va avea probleme de adaptare la vicecampioana Romaniei. Tanarul mijlocaș a semnat deja cu FCSB, dar va imbraca tricoul roș-albastru incepand din…

- Dinamo Bucuresti a ocupat locul 9 in editia 2018-2019 a Ligii I de fotbal, cel mai slab din istoria sa, dupa ce a incheiat la egalitate cu FC Voluntari, 0-0, vineri seara, pe teren propriu, intr-o partida din etapa a 14-a a fazei play-out, ultima a sezonului. Dinamo a fost devansata in clasamentul fazei…

- * Gaz Metan Medias a invins-o in deplasare pe Dunarea Calarasi, cu scorul de 1-0 (0-0), duminica seara, in etapa a 13-a a fazei play-out in Liga I de fotbal. * Concordia Chiajna a invins-o pe Politehnica Iasi cu scorul de 4-1 (2-0), duminica seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 13-a a fazei…