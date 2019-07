Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul Universitații Craiova, Corneliu Papura, a fost bucuros dupa victoria obținuta de elevii sai joi seara, scor 3-2, pe „Ion Oblemenco“, in fața echipei FK Sabail, dar a recunoscut ca nu merge ceva in defensiva. Tehnicianul oltean crede ca inexactitațile din defensiva sunt remediabile și considera…

- Universitatea Craiova s-a calificat in turul al doilea preliminar al Europa League la fotbal, dupa ce a invins formația azera Sabail FK cu scorul de 3-2 (1-0). Universitatea a caștigat cu același scor ca la Baku. min. 24 – Kelic (24) a trimis in bara din unghi min. 28 – Barbuț a reluat cu […] Source

- "Trebuie sa ramanem concentrati pentru a ne califica", a subliniat miercuri antrenorul Universitatii Craiova, Corneliu Papura, intr-o conferinta de presa inaintea meciului de joi cu formatia azera Sabail FK, din mansa secunda a turului intai preliminar al Europa League la fotbal. "Ma astept la un meci…

- Aflați in cantonament in Austria, jucatorii Universitații Craiova s-au aratat bucuroși dupa tragerea la sorți din primul tur preliminar al Ligii Europa. Mijlocașul Cristi Barbuț considera ca echipa sa este favorita in dubla cu FK Sabail (Azerbaidjan), in timp ce antrenorul Corneliu Papura știe ca niciun…

- Juniorii sub 19 ani ai Universitatii Craiova au facut-o „lata“ astazi, in mansa tur a semifinalei de la Liga Elitelor, dupa ce au pierdut cu 5-0 partida sustinuta la Constanta, in companie echipei similare a clubului FC Viitorul. Golurile gazdelor ...

- Echipa de fotbal FC Rapid a promovat matematic in Liga a II-a dupa victoria cu 3-0 (2-0) obtinuta, sambata, pe Stadionul Regie, in fata formatiei Unirea Slobozia, acumuland 69 de puncte, cu 8 mai multe decat ocupanta locului secund CS Afumati, inaintea ultimelor doua etape ale Seriei a II-a a Ligii…

- Tehnicianul formației FCSB, Mihai Teja, a fost foarte bucuros pentru victoria din Banie, din fața Universitații Craiova, și i-a periat pe elevii lui Corneliu Papura, spunand ca pot sa caștige la CFR Cluj, in runda viitoare. Vezi video!

- Echipa secunda a Universitații Craiova a reușit sa o obțina o victorie extrem de importanta, cu 2-0, in deplasare, la Colonești, in fața formației Atletic Bradu, intr-o partida contand pentru etapa a 24-a din Liga a III-a, seria 3. Golurile ...