- Carles Puigdemont, care s-a refugiat in Belgia pentru a se sustrage urmaririi penale lansate impotriva lui de justitia spaniola, "a depus o cerere de masuri conservatorii si tribunalul va lua o decizie rapid", a anuntat un purtator de cuvant al CJUE. Sursa de informatie nu a fost in masura…

- Tribunalul a fixat pentru 10 si 11 iunie pledoariile apararii si declaratiile acuzatilor, ultimele etape din acest proces-fluviu ale carui audieri, incepute la 12 februarie, vor dura patru luni.Verdictul este asteptat la toamna, cel mai probabil in octombrie, potrivit mass-media.Curtea…

- Conform sondajului, socialistii ar urma sa obtina 18 mandate in Parlamentul European, in timp ce PP ar obtine 11, formatiunea liberala Ciudadanos - 9, coalitia de stanga Unidas Podemos - 7 mandate, iar formatiunea de extrema-dreapta Vox - 4 mandate. Separatistii catalani Carles Puigdemont…

- Fostul președinte al Cataloniei, Carles Puigdemont, candideaza pentru un mandat de europarlamentar la alegerile din acest weekend, dar daca va obține mandatul, risca sa ajunga in inchisoare deoarece pentru a-l prelua este obligat sa se intoarca in Spania. Aflat in exil, Puigdemont și-a depus candidatura…

- Separatistii au ajuns la parlament in jurul orei 08.00 GMT, in vehicule ale Garzii Civile. Ei nu vor avea dreptul de a face declaratii presei si urmeaza sa reintre in inchisoare dupa incheierea formalitatilor. Marti, cei cinci alesi - patru deputati si un senator - vor avea permisiunea de a iesi…

- Curtea Suprema a Spaniei a apreciat ca fostul lider catalan Carles Puigdemont, care face obiectul unui mandat de arestare in Spania, are dreptul de a se prezenta la alegerile europene, contrazicand comisia electorala, relateaza duminica AFP. Carles Puigdemont, refugiat in Belgia dupa incercarea nereusita…

- Autoritatile spaniole i-au interzis fostului lider catalan Carles Puigdemont sa candideze la alegerile europarlamentare din 26 mai, a indicat luni partidul sau, intitulat "Împreuna pentru Catalonia", informeaza Agerpres. Conform acestei formatiuni politice, care a transmis presei…

- Printre cei cinci se numara fostul vicepresedinte al acestei regiuni din nord-estul Spaniei, Oriol Junqueras, principalul acuzat in procesul care a inceput la 12 februarie anul trecut si impotriva caruia Parchetul a cerut 25 de ani de inchisoare. Junqueras a fost ales parlamentar in calitate…