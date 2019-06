​Formula 1, MP al Canadei: Sebastian Vettel a trecut primul linia de sosire, dar victoria i-a revenit lui Lewis Hamilton - Germanul a fost penalizat cu cinci secunde

Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Vettel de la Ferrari a condus pe intreaga durata a Marelui Premiu de Formula și a terminat cursa pe locul 1, dar caștigatorul oficial a fost desemnat Lewis Hamilton de la Mercedes, din cauza unui incident in turul 48. Ceea ce s-a intamplat in turul 48 a schimbat dramatic soarta cursei de…

- Marele Premiu al Canadei nu a oferit un spectacol la fel de bun ca sesiunea de calificari, insa o decizie controversata a comisarilor de cursa a schimbat radical rezultatele finale și a privat Scuderia Ferrari de obținerea primei victorii in acest sezon. Sebastian Vettel a avut parte de un start excelent…

- Marele Premiu al Canadei reprezenta una dintre primele oportunitați pentru Ferrari pentru a pune presiune pe Mercedes in acest sezon, datorita avantajului oferit de unitatea de propulsie pe liniile drepte lungi. Sebastian Vettel a confirmat acest lucru in calificarile de sambata, cand a obținut primul…

- Pilotul german de Formula 1, Sebastian Vettel (Ferrari), va pleca din pole position, duminica, in Marele Premiu al Canadei, in urma timpilor scosi in calificarile de sambata pe circuitul de la Gilles-Villeneuve (4,361 km), la Montreal. Este primul pole position obtinut de Vettel din iulie…

- Pilotul german de Formula 1, Sebastian Vettel, a scos cel mai bun timp in cea de-a treia sesiune de antrenamente libere la Marele Premiu al Canadei, sambata, pe circuitul de la Gilles-Villeneuve (4,361 km), la Montreal. Vettel a fost cronometrat cu timpul de 1 min 10 sec 843/1000, devansandu-i cu 139/1000…

- Finlandezul Valtteri Bottas (29 de ani) a adus victoria pentru Mercedes in Marele Premiu de Formula 1 al Azerbaidjanului și urca pe primul loc in clasamentul general. Podiumul cursei a fost completat de campionul en-titre Lewis Hamilton, tot de la Mercedes, și de Sebastian Vettel (Ferrari). Bottas a…

- Pilotul finlandez Valtteri Bottas (Mercedes) a castigat Marele Premiu al Azerbaidjanului, a patra etapa a Campionatului Mondial de Formula 1 editia 2019, care a avut loc duminica pe circuitul urban de la Baku. Bottas l-a devansat cu 1,524 sec. pe britanicul Lewis Hamilton, coechipierul sau de la Mercedes,…

- Pilotul finlandez Vallteri Bottas (Mercedes) a castigat duminica prima cursa a sezonului 2019 de Formula 1, Marele Premiu al Australiei de la Melbourne, in timp ce campionul mondial Lewis Hamilton, plecat din pole position, a trebuit sa se multumeasca cu locul II. Bottas, la a patra victorie din cariera,…