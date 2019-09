Stiri pe aceeasi tema

- Echipa naționala de tineret joaca astazi primul meci din noua campanie de calificare la Campionatul European. Danemarca U21 - Romania U21 se joaca astazi de la ora 19:30, iar meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Pro X. Cu cateva ore inainte de startul partidei, FRF a publicat pe site-ul…

- Selecționerul U21 Mirel Radoi recunoaște ca, dupa promovarile la prima reprezentativa ale lui Ionuț Radu, Ianis Hagi și George Pușcaș, naționala mica duce lipsa unul lider adevarat, lucru de care se teme cel mai mult inaintea debutului pentru preliminariile EURO 2021. Naționala U21 a Romaniei va disputa…

- Echipa naționala de tineret va debuta in aceasta toamna in preliminariile EURO 2021, iar selecționerul Mirel Radoi s-a decis asupra stranierilor pe care ii va avea in lot. Pentru aceasta campanie de calificare eligibili sunt jucatorii nascuți dupa 1 ianuarie 1998. Romania U21 joaca pe 10 septembrie…

- Presa britanica a taxat dur evoluția Angliei din meciul cu România de la Campionatul European de tineret. "Copiii lui Boothroyd au fost distruși de România, dupa ce au încasat patru goluri în mai puțin de 17 minute", a notat Mirror. Jurnaliștii englezi au avut însa…

- ANGLIA U21 - ROMANIA U21 // Florin Raducioiu (49 de ani), fost atacant important al naționalei Romaniei, le-a transmis un mesaj jucatorilor lui Mirel Radoi inaintea meciului Anglia U21 - Romania U21, din grupele Campionatului European de tineret. Anglia U21 - Romania U21 se joaca azi, de la ora 19:30,…

- Romania lui Mirel Radoi este mica doar prin prisma varstei. Nationala de tineret a reusit un scor surprinzator la debutul la EURO 2019. S-a impus cu 4-1 in fata selectionatei Croatiei, prin golurile reusite de Puscas, Ianis hagi, Baluta si Adrian Petre, informeaz[ MEDIAFAX."Ma asteptam la…

- La aceasta ora, la Serravale (San Marino), se joaca partida dintre reprezentativele de fotbal-tineret ale Romaniei si Croatiei, contand pentru Grupa C a Campionatului European U21. Tricolorii au avut un debut perfect de meci, au condus cu 2-0, prin golurile lui Puscas (min. 11, din penalty, acordat…

- Selectionata Croatiei, prima adversara a echipei Romaniei la Campionatul European de fotbal Under-21 din Italia si San Marino, a invins formatia similara a Danemarcei cu scorul de 1-0 (0-0), miercuri, intr-un meci amical disputat pe teren propriu, potrivit