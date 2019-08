Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul București are, pe rol, o contestație depusa de Liviu Dragnea și care vizeaza deciziile luate la Congres. Instanța ar fi trebuit sa valideze deciziile din Congresul din 29 iunie, dar validarea a fost amanata pe motivul existenței unei contestații a fostului lider PSD. Judecatorii au amanat…

- Liviu Dragnea cere instanței anularea alegerii Vioricai Dancila in funcția de președinte al Partidului Social Democrat, precum și a alegerii lui Mihai Fifor drept secretar general PSD. Solicitarea a fost depusa prin intermediul cabinetului avocatului Flavia Teodosoiu. De cealalta parte, surse din conducerea…

- Judecatorii CCR decid miercuri asupra constitutionalitatii completurilor de trei de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa ce au amanat de 5 ori luarea unei decizii. Sesizarea a fost depusa la finalul lunii martie de vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache, delegat la conducerea…

- Curtea Constitutionala a Romaniei dezbate, marti, sesizarile USR, PNL si cea a presedintelui Klaus Iohannis privind modificarile aduse de Parlament Codului penal si Codului de procedura penala. Este a treia oara cand judecatorii au pe masa aceste proiecte, dupa ce au amanat deja de doua ori o decizie.…