Stiri pe aceeasi tema

- La inceput de an scolar, o profesoara de romana din Buzau le-a cerut elevilor sai ca, in loc de flori, sa-i aduca rechizite pe care sa le doneze ulterior copiilor nevoiasi. Materialele donate de elevi au fost preluate de o asociatie umanitara.

- Elevii de la școala gimnaziala din Ciugud au inceput cursurile intr-o școala smart, prima de acest fel din Romania. Aproximativ 120 de elevi din clasele I-VIII și pregatitoare vor invața in acest an școlar in clase iluminate cu sisteme cu senzori, dotate table interactive și tablete. Școala este dotata…

- Elevii care obțin sub media 5 la Evaluarea Națioala nu vor mai putea intra in repartizarea la licee, potrivit Ordinului publicat, joi, in Monitorul Oficial, și semnat de ministrul interimar al Educației, Daniel Breaz. Elevii vor putea urma insa școala profesionala. Masura este privita drept un pas spre…

- USR solicita anularea ordinului potrivit caruia elevii care au luat sub nota 5 la evaluarea nationala vor merge in scoli profesionale, considerand ca este o "decizie dezastruoasa", care nu aduce solutii, afirma deputata USR Cristina Iurisniti, membra in Comisia de invatamant. "In calitate de profesor…

- Elevii bucuresteni, cu varste cuprinse intre 6 si 14 ani, pot beneficia de un sprijin financiar in valoare de 450 lei, pentru achizitionarea de rechizite scolare. Dosarele pentru anul scolar 2019-2020 se pot depune incepand de duminica, 1 septembrie 2019.

- Elevii ce provin din familii cu venituri modeste urmeaza sa primeasca un pachet de rechizite care ar trebui sa acopere necesarul pentru primul semestru de scoala. Acest sprijin se acorda pentru elevii claselor I-IV si V-VIII pe baza dosarelor central...

- Elevii ar putea primi, din aceasta toamna, vouchere sociale in valoare totala de 250 de lei, potrivit unui proiect de hotarare de guvern pus in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Educatiei. Beneficiarii sunt elevii care nu au absente.

- Fiecare elev care vine in clasa intai va avea o banca noua, o tableta și cai de acces amenajate spre școala. „Statul ii daruiește primul manual, iar autoritațile locale trebuie sa-i asigure un spațiu bine amenajat”, a menționat Valentin Crudu, șeful Direcției invațamant general al Ministerului Educației,…