Stiri pe aceeasi tema

- Urmatoarea investiție a FAN Courier va fi la Cluj, într-un nou depozit, scrie wall-street.ro. Bugetul alocat este de 5-6 milioane euro. La Cluj, FAN Courier va avea 250-300 de angajați. Anul 2018 este cel în care compania a realizat cele mai mari investiții din istoria sa,…

- Florin Susanu a fost numit joi de Consiliul de Administratie al TAROM in functia de director general provizoriu si accountable manager al companiei, informeaza operatorul aerian printr-un comunicat remis AGERPRES. "Consiliul de Administratie al Companiei Nationale TAROM a numit, in sedinta…

- Noul director general al TAROM va fi un om din domeniu, un om de meserie, care va tine cu compania aeriana, a declarat, miercuri seara, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc. Potrivit acestuia, miercuri seara va fi ales un nou Consiliu de Administratie la TAROM, din care vor face parte "oameni cu greutate…

- TAROM va avea un nou director general. Potrivit unor surse guvernamentale Adunarea Generala a Acționarilor (AGA) a TAROM s-a reunit miercuri seara și a numit un nou Consiliul de Administrația la compania aeriana naționala. In cursul zilei de joi noul CA va desemna un nou director general. Noul director…

- Consiliul de Administratie al Transgaz propune acordarea de dividende pentru anul 2018 in suma de 255,02 milioane lei, valoarea dividendului brut urmand sa fie de 21,66 lei/actiune, conform unui raport remis luni Bursei de Valori Bucuresti. Plata dividendelor cuvenite actionarilor ar urma sa…

- Consiliul de Administratie al Patria Bank a anuntat ca Daniela Iliescu va ocupa pozitia de director general incepand cu 1 aprilie 2019, ea urmand sa il inlocuiasca pe actualul sef al bancii, Bogdan Merfea.

- Alin Tise l-a propus pe fostul director al Aeroportului Baneasa, Valentin Grigoriu, în Consiliul de Administratie de la Aeroportul International Cluj. În 2005, Grigoriu a semnat un protocol prin care urma sa închirieze 8,9 hectare de teren din Aeroportul Baneasa unei firme apartinând…

- In data de 27.11.2018, Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania a decis revocarea Mihaelei Ichim din functia de director al Bancii Transilvania SA Cluj Napoca Sucursala Constanta. In locul ei a fost numit Laurentiu Cristian Sichitiu. Deciziile au fost publicate in Monitorul Oficial. Banca Transilvania…