- PSD va avea candidat propriu la alegerile prezidentiale, potrivit unor surse social-democrate citate de Romania TV. Sedinta PSD a fost una foarte tensionata. Viorica Dancila a tipat la Paul Stanescu atunci cand a venit vorba de prezidentiabilul PSD. Asta in timp ce Gabriela Firea i-a reprosat Vioricai…

- "Noi avem candidat! Candidatul nostru este domnul Calin Popescu Tariceanu. Saptamana viitoare vom anunța oficial și foarte probabil vom merge in alegerile prezidențiale in alianța cu Pro Romania", a spus Catalin Harnagea, consilierul lui Calin Popescu Tariceanu, la Antena 3. PSD va avea candidat…

- Ședința Comitetului Executiv al PSD este una tensionata, asta pentru ca primarul Capitalei, Gabriela Firea, a lansat mai multe atacuri la adresa liderului PSD, Viorica Dancila.Conform surselor noastre, Firea i-a reproșat Vioricai Dancila ca a incalcat regulile și a vorbit public despre o candidatura.…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a venit, luni, la sedinta Comitetului Executiv National al PSD, prima aparitie dupa operatie, ea precizand ca doreste o discutie, in interiorul partidului, pe tema prezidentiabilului. "Am primit mai multe telefoane de la colegi din țara, mai ales primari, in care…

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a declarat sâmbata, în Teleorman, ca este foarte important ca organizațiile partidului sa susțina candidatul la prezidențiale și ca marea majoritate a filialelor s-au exprimat pentru un candidat din interiorul partidului.Viorica Dancila a declarat…

- Comitetul Executiv National al PSD s-a reunit vineri intr-o sedinta care trebuia sa stabileasa cand va avea loc Congresul de alegeri in partid si cum va fi organizat. Viorica Dancila a obtinut astfel prima mare victorie: alegerile vor avea loc in termen de trei saptamani, iar majoritatea de astazi ii…

- Liviu Dragnea a spus, inainte de a pleca in pușcarie, ca Gabriela Firea sau Calin Popescu Tariceanu sa fie candidatul coaliției PSD - ALDE la prezidențiale. Firea a refuzat, iar Viorica Dancila a anunțat ca totul se va decide in CEX-ul partidului.”Nu vreau ca decizia sa o ia președintele partidului,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea a venit, marti, la sedinta conducerii PSD, de la Parlament, desi nu mai are nicio functie in cadrul formatiunii. Ea a spus ca a venit sa aiba o discutie cu premierul Viorica Dancila si vorbeste despre revenirea in partid a tuturor celor care au plecat, in frunte cu…