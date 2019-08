Stiri pe aceeasi tema

- Primarul General al Capitalei a anunțat, miercuri, punerea in dezbatere a unui proiect de hotarare, care ar urma sa intre in vigoare din 2020 și care prevede interzicerea autoturismelor non Euro, Euro 1 și Euro 2 in centrul Bucureștiului. De asemenea, șoferii mașinilor care nu sunt inmatriculate…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, propune ca Parcului Ateneului Roman sa isi schimbe denumirea in "Esplanada Simona Halep".Pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti de miercuri figureaza un proiect de hotarare initial de Gabriela Firea, care prevede ca "se…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea a votat, duminica, in Ilfov, la alegerile europarlamentare. Aceasta s-a prezentat la sectia de vot impreuna cu familia sa, primarul Florentin Pandele si cei doi copii. "Am votat! Asa cum am facut mereu, de la 18 ani. Fara sa ma impinga altcineva. Sau ca sa fiu cool…