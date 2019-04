Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a dezvaluit la Antena 3 ca a primit flori la spital din partea lui Calin Popescu Tariceanu, Liviu Dragnea, Viorica Dancila si Victor Ponta. "Sunt convinsa ca au fost sinceri in demersul lor", a afirmat primarul Capitalei. Firea a relatat ca a fost sunata de Dragnea, pentru…

- Dupa ce a fost la un pas sa fie exclusa din PSD, Gabriela Firea raspunde apelurilor lui Liviu Dragnea si anunta o impacare istorica. Primarul general al Capitalei dezvaluie ca a fost sunata de presedintele PSD si chiar i-a multumit acestuia pentru urarile de sanatate si florile trimise la spital,…

- Situatia tensionata dintre Liviu Dragnea - presedintele PSD si Gabriela Firea - primarul general al Capitalei a tinut prima pagina a ziarelor mult timp, insa se pare ca lucrurile s-au calmat si s-a produs marea impacare dintre cei doi. Aceasta chiar in perioada in care Gabriela Firea a avut o serie…

- Președintele Klaus Iohannis intentioneaza sa ceara poporului sa-si exprime, prin referendum, vointa suverana cu privire la urmatoarele „probleme de interes național”: Interzicerea amnistiei și grațierii pentru infracțiuni de corupție; Interzicerea adoptarii de catre Guvern a ordonanțelor de urgența…

- Președintele Klaus Iohannis și premierul Viorica Dancila participa, marți, de la ora 14.00, la ședința comuna solemna a Senatului și Camerei Deputaților dedicata aniversarii a 15 ani de la aderarea Romaniei la NATO și a 70 de ani de la inființarea Alianței Nord-Atlantice, potrivit mediafax.Citește…

- Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, afirma ca protestul pentru autostrazi, #ȘIEU, este unul justificat, in condițiile in care nu au fost construite șosele moderne. ”Daca ești ministru si nu te duci pe santier sa verifici stadiul lucrarilor, sa-i biciuiesti putin pe aia, nu se face nimic”, spune…

- Atac dur lansat de liderul Pro Romania, Victor Ponta, la adresa președintelui PSD, Liviu Dragnea. Ponta susține ca Dragnea il saboteaza pe Calin Popescu Tariceanu și ca o umilește cat poate de mult pe Viorica Dancila, premierul Romaniei."2 observatii : 1. Pentru Echipa si simpatizantii…

- "Increderea in presedintele Klaus Iohannis se situeaza la un nivel de 39,5% incredere multa si foarte multa, inregistrand o crestere de aproape 5 procente comparativ cu luna noiembrie 2018. Pe locul al doilea in clasamentul increderii se situeaza Gabriela Firea cu 23,9%, in scadere fata de luna noiembrie…