Firea: Am votat pentru a fi reprezentati in Europa de oameni cu dragoste sincera de tara

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a votat, duminica, pentru ca romanii sa fie reprezentati in Europa de oameni "cu dragoste sincera" de tara. "Am votat! Asa cum am facut mereu, de la 18 ani. Fara sa ma impinga altcineva. Sau ca sa fiu cool ori... pe val! Am votat pentru a…

- Primarul din Voluntari, Florentin Pandele, a susținut, intr-un interviu pentru Romania TV, ca soției sale, Grabriela Firea, i-a fost gasita in colon „o sarma de vreo 3 centimetri”. Intr-un interviu pentru Romania TV, realizat in locuința lor din Voluntari, Gabriela Firea și Florentin Pandele au acceptat…

- Florentin Pandele, primarul orasului Voluntari si sotul Gabrielei Firea, vorbeste in premiera despre probleme pe care primarul general al Capitalei le-a avut in PSD, dupa scandalul cu Liviu Dragnea."Dupa parerea mea, in ultimii 30 de ani, nu a fost primar general al Capitalei care sa fie mai…

- Florentin Pandele, primarul orasului Voluntari, raspunde intr-un interviu pentru Romania TV barfelor legate de casnicia sa cu Gabriela Firea, primarul Capitalei."Am auzit pe la colțuri tot felul de povești despre statornicia relației noastre de casnicie. Vreau sa le spun ca nu este nimic adevarat.…

- Primarul orașului Voluntari, județul Ilfov, Florentin Pandele, implinește astazi 58 de ani. Cu aceasta ocazie, soția sa, Gabriela Firea, i-a transmis un mesaj prin intermediul paginii de Facebook. Cu aceasta ocazie, edilul Capitalei i-a facut și o promisiune soțului sau. ”La mulți ani sanatoși și fericiți,…

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, susține ca reprezentanții opoziței vin cu acuzații false la adresa sa și folosesc greșit comparația cu achizițiile din Cluj, pentru ca situația in Capitala este diferita.