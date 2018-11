Stiri pe aceeasi tema

- La scurta vreme dupa ce sefa Guvernului daduse asigurari publice ca Romania e pregatita sa preia, la inceputul anului viitor, presedintia Consiliului Uniunii Europene, in replica la recentele critici venite de la presedinte la adresa Executivului, pe aceasta tema, liderul PSD a reactionat, la randul…

- ''Romania abandonata! Demisia lui Victor Negrescu se inscrie din toate punctele de vedere in logica in care PSD si ALDE trateaza Romania si ii trateaza pe romani. Sa iti abandonezi tara cu doua luni inainte de cel mai important moment din istoria europeana a Romaniei doar pentru ca stii ca va fi…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a avut marți, 30 octombrie 2018, o intrevedere cu Gunther Oettinger, comisarul european pentru buget, in contextul vizitei pe care oficialul european a efectuat-o in Romania, cu ocazia participarii la Conferinta la nivel inalt "O politica de coeziune incluziva…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat marti, la Timisoara, ca Uniunea Europeana se afla in prezent intr-un moment-cheie in ceea ce priveste extinderea spatiului comunitar catre tarile din Balcanii de Vest si ca detinerea presedintiei Consiliului Uniunii Europene de catre Romania…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, la emisiunea moderata de Mihai Gadea si Mircea Badea la Antena 3, ca exista un plan clar pentru ca Guvernul sa cada pana la finele acestui an. Totul in contextul in care Romania urmeaza sa preia presedintia Consiliului Uniunii Europene. "Preluarea…

- La 1 ianuarie 2019, Romania va prelua, pentru urmatoarele sase luni, presedintia Consiliului Uniunii Europene, una dintre cele mai importante sarcini care ne revin de la momentul aderarii la UE. Cu toate acestea, echipa care se va ocupa de acest mandat, in frunte cu membrii Guvernului condus de Viorica…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, la Constanta, ca preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene este foarte importanta, fiind un adevarat ”examen pe care il dam dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana”. Dancila a precizat ca dosarele pentru fiecare minister in parte au fost deja…

- Klaus Iohannis traseaza Guvernului axele de acțiune pentru preluarea președinției Consiliului UE. Președintele a declarat, marți, in cadrul intalnirii cu ambasadorii și consulii romani, ca președinția Consiliului Uniunii Europene este o provocare, dar, in același timp, pentru noi și o oportunitate și…