- ”De doua zile, Ministerul Afacerilor Interne a ramas fara conducere! E pentru prima oara in istoria acestei instituții care are un rol central in asigurarea ordinii publice și siguranței cetațeanului. In plin proces de reformare a sistemului de urgența, pe fondul tragediei de la Caracal, in…

