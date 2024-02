Stiri pe aceeasi tema

- NATO reacționeaza in fața declarațiilor facute de Donald Trump. Ce parere are Jens Stoltenberg despre aceasta ”intervenție? Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat in privința comentariilor care „submineaza securitatea noastra”, dupa declarațiile facute de fostul președinte american…

- Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, a prezentat scuze public joi, 1 februarie, ca a tinut la secret ca a fost spitalizat pentru tratarea cancerului de prostata, situație care a generat o imensa controversa in SUA, potrivit AFP si EFE, citate de Agerpres.„Vreau sa fiu foarte clar: nu am gestionat…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, și-a cerut scuze joi pentru ca nu a anunțat lanțul de comanda al SUA cand a fost internat in secret la spital. „Nu am procedat corect”, a spus șeful Pentagonului, noteaza BBC.

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului Sanatatii Adriana Pistol a declarat ca antibioticele care vor fi eliberate pentru situatii de urgenta, pentru 48 de ore, sunt cele de prima intentie, care pot duce cel mai putin la rezistenta antimicrobiana. Ea a subliniat ca nu va fi retras ordinul care monitorizeaza…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, aflat in centrul unui scandal din cauza internarii sale secrete, a comandat si monitorizat atacurile asupra rebelilor Houthi din Yemen de pe patul spitalului, „cu un set complet de comunicatii securizate”, a afirmat un inalt oficial al Apararii.

- Eli Cohen, ministrul de externe al Israelului, a declarat ca țara sa va continua razboiul cu sau fara sprijin internațional, in timp ce ambasadorul Israelului in Marea Britanie a precizat ca țara sa nu va accepta o soluție cu doua state atunci cand se va incheia razboiul cu Gaza. "In fața presiunilor…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut luni, o intrevedere cu Lloyd Austin, secretarul american al apararii, la Washington, in cadrul vizitei oficiale pe care o efectueaza in SUA. Cei doi au discutat despre razboiul din Ucraina si situatia de securitate de la Marea Neagra dar si despre investitiile in aparare.…

- Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, a avertizat Israelul ca risca o "infrangere strategica" daca nu protejeaza civilii palestinieni din Gaza, conform Mediafax.Intr-un semn al tensiunilor tot mai mari dintre cei doi aliati apropiati, in timp ce Israelul isi reia campania militara in sudul…