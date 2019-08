Stiri pe aceeasi tema

- Politistii cauta o fetita de șapte ani luata de acasa in urma cu 12 zile, din satul Malancrav, de catre tatal ei, un cetatean iranian, care a incalcat un ordin de protectie dat pentru minora si mama sa, barbatul avand acum dosar penal, se arata intr-un comunicat de presa al Inspectoratului de Politie…

- Politistii Serviciului Investigatii Criminale Sibiu cauta o minora in varsta de 7 ani, din județul Sibiu, semnalata de catre mama ca disparuta dupa ce ar fi plecat de la domiciliul din localitatea Malancrav, județul Sibiu, impreuna cu tatal intr-o direcție necunoscuta. Read More...

- O copila de opt ani din municipiul Roman, data disparuta in urma cu patru zile, a fost gasita moarta, marți dupa-amiaza, in raul Siret. Primele date oferite de reprezentanții ISU indica faptul ca fetița s-ar fi inecat in timp ce se afla la scaldat cu o verișoara de-a sa. Copila și verișoara sa se aflau…

- In data de 30.07.2019, in jurul orei 21:50, politia a fost sesizata de catre un barbat ca, in data de 29.07.2019, in jurul orei 18, fiica sa... The post Fetita de 16 ani, disparuta in vestul tarii! Familia si politia o cauta. Daca o vedeti, sunati la 112 appeared first on Renasterea banateana .

- Ela Craciun incearca de mulți ani sa gaseasca o soluție pentru a atenua problemele de piele cu care se confrunta copiii ei. Aceștia au dermatita atopica, o afecțiune care prezinta puseuri suparatoare in special din pricina raspandirii ambroziei. Atat Alex, cat și Alesia și micuțul Nicholas au dezvoltat…

- Judecatoria Slatina decide joi daca Sorina, fetița de 8 ani, din Baia de Arama, poate pleca din țara, impreuna cu parinții adoptivi, o familie de romani stabiliți in SUA, potrivit Mediafax.Judecatoria Slatina a amanat pentru joi decizia in cazul Sorinei, pentru indeplinirea unor obligații…

- Este disperare intr-o familie din Suceava. O fetita in varsta de 12 ani a plecat de acasa si nu s-a mai intors. Andreea Bianca Betean a plecat in noaptea de luni spre marti, in jurul orei 1:00 si nu s-a mai intors acasa.

- Florin Bratu a scris istorie in fotbalul romanesc ca jucator, iar acum vrea sa inscrie acelasi succes in cariera sa de antrenor. Si, cu toate ca este un profesionist in ceea ce priveste cariera, nu uita niciodata de familie. Cum reuseste Florin Bratu sa mentina armonia in casa si cariera sa, aflam chiar…