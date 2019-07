Stiri pe aceeasi tema

- Peste 6000 de turiști sunt așteptați sa faca parte din comunitatea sașilor la Saptamana Haferland 2019, cel mai mare eveniment dedicat promovarii culturii sasești din Transilvania, care se va desfașura in perioada imediat urmatoare, intre 25 și 29 iulie 2019. Cea de-a șaptea ediție a Saptamanii Haferland…

- In fiecare vara, comunitațile din satele transilvanene incearca sa revitalizeze cultura locala in cadrul Saptamanii Haferland, un minunat festival al tradițiilor sasești. In 2019, evenimentul are loc intre 25 și 29 iulie. Sate intregi pustii sau cu doar cateva case locuite. Asta a ramas in urma exodului…

- Vechile retete ale Transilvaniei, reinterpretate de bucatari din Brasov si Sibiu Lansarea cartii de retete din Transilvania, „Bucate de prin sate”, va avea loc astazi, in Sura Alba de la Viscri 32 in deschiderea festivalului de gastronomie la sat Imbold Nativ. Ea aduna povesti,…

- Festival de gastronomie la sat! Brasovenii, dar și turiștii, sunt asteptati, in perioada 3-7 iulie 2019, la „Imbold Nativ”, un festival de gastronomie la sat, ce se va desfasura in interiorul unor gospodarii restaurate din satele Viscri, Saschiz, Mesendorf, Crit. Deschiderea festivalului…

- Cea de-a șaptea ediție a Saptamanii Haferland, cel mai mare eveniment local care are ca scop revitalizarea zonei sasești din Transilvania, va avea loc in perioada 25-29 iulie 2019. Ediția din acest an este dedicata comunitații, formate atat din locuitorii de odinioara ai satelor sasești, intorși acasa,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de vreme severa imediata, valabila pentru județul Brașov, care va expira la ora 16.00. Județul Brasov: zona de munte de la cota peste 1.800 de metri In județ vor fi afectate urmatoarele zone: Brașov, Sacele, Codlea, Rașnov, Prejmer, Predeal,…

- Un festival cu tradiție, „Festivalul Danțului la Șura”, Ediția a XI-a organizat de Comuna Groși, fam. Dumitru Dobrican și Asociația „Danțaușii din Groși ” in parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș, Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara Maramureș și Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”…

- A treia editie a turneului de fotbal – tenis dedicat celui care a fost marele om de presa Dan Vintila va avea loc vineri, 7 iunie (ora 16.00), la Baza Sportiva Dinamo din Brasov. Jurnalisti sportivi si oameni de sport din Brasov se vor intalni pentru o competitie inaugurata in 2017 și care se doreste…