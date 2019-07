Stiri pe aceeasi tema

- Ansamblul de cantece si dansuri "Burnasul" va participa la Festivalul International de Folclor "Garofita Pietrei Craiului", care se va desfasura in perioada 6-7 iulie, la Brasov. "Ansamblul 'Burnasul' va fi prezent, in zilele de 6 si 7 iulie, la Festivalul International de Folclor 'Garofita…

- In perioada 1 iulie – 4 august 2019, va avea loc unul dintre cele mai mari Festivaluri Internationale Itinerante de Literatura din Europa Centrala: „Authors’ Reading Month” (Luna in care scriitorii citesc), editia a XX-a. Festivalul International de Literatura „Authors’ Reading Month” a fost organizat…

- In perioada 28-30 iunie 2019, Centrul Cultural Județean Argeș, impreuna cu Consiliul Județean Argeș și Fanfara „Argeșul”, organizeaza cea de-a IX-a ediție a Festivalului Internațional de Fanfare și Majorete. Vor participa fanfare din Polonia, Turcia, Grecia, Bulgaria, Republica Moldova, Romania fiind…

- Printre echipele participante se numara si nationala Romaniei, care revine la un turneu final U21 dupa … 21 de ani! Un turneu pe care pasionatii de fotbal din Bihor il pot urmari cu o atractivitate mai mare intrucat golgheterul nationalei pregatite de Mirel Radoi este bihoreanul…

- Denis Draguș, accidentat, parasește azi cantonamentul selecționatei de fotbal a Romaniei U21, in locul sau fiind convocat de urgența fundașul central dinamovist Ricardo Grigore. La inceput a fost o durere sacaitoare, nu foarte puternica. Dar a continuat și a crescut. O data cu ea, ingrijorarile. Și…

- Ansambluri din China, Serbia, Slovacia, Republica Macedonia de Nord, Ucraina si Romania vor fi prezente la cea de-a XIII-a editie a Festivalului International de Folclor "Muzici si Traditii in Bucuresti", care va avea loc in perioada 21-23 iunie, in Parcul Izvor din Capitala, informeaza un comunicat…

- Romania va fi reprezentata de elevii secției de Teatru a Liceului de „Arte Plugor Sandor” din Sfantu Gheorghe, la Festivalul International de Teatru pentru Elevi din Budapesta, din 3-5 iunie, la care Teatrul Independent„ Osono” este co-organizator. Tinerii covasneni vor prezenta spectacolul „Antigona – prin…

- Și ingrijirea copiilor din Europa Centrala și de Est In cadrul Forumului Economic și Comercial dintre China și Țarile Central și Est Europene (CEE) desfașurat luni in Croația, HUAWEI a anunțat lansarea programului de responsabilitate sociala "O mie de visuri". Acest program planifica instruirea a unui…