- O femeie de 41 de ani a a suferit arsuri pe 50% din corp, vineri, in urma unei explozii care a avut loc in apartamentul sau din Timisoara. Victima a fost transportata de urgența la spital, fiind conștienta la momentul transportului. Zece locatari s-au autoevacuat. Deflagrația, care a avut loc din cauza…

- O puternica explozie i-a speriat pe timișorenii din zona Calea Șagului. Deflagrația a avut loc la etajul I al unui bloc de pe strada Mareșal Alexandru Averescu. „Eram aici jos la xerox și am auzit o bubuitura puternica, am ieșit sa vad ce s-a intamplat”, a povestit o femeie din zona. Geamul apartamentului…

- O femeie de 87 de ani din orasul Iernut a suferit, luni, arsuri de gradul II si III pe fata si pe maini, in urma unei explozii care s-a produs in locuinta sa, din cauza unei acumulari de gaze, potrivit Agerpres. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures a informat,…

- Furtuna a facut ravagii in Timișoara, sambata dupa-amiaza. Acoperișuri smulse, copaci prabușiți și o perdea cu apa și grindina, asta au avut de infruntat locuitorii din zona de vest a țarii in ajunul Paștelui. Vijelia a venit din zona de sud a țarii și a ajuns in Timișoara in jurul orei 15.30. Orașul…

- Pompierii constanteni actioneaza in aceste momente la o locuinta situata pe strada Intrarea Calafat din Constanta. O explozie a avut loc, in urma unei acumulari de gaze de la o butelie defecta.Potrivit ISU Constanta, la fata locului intervine o autospeciala de stingere de la Detasamentul Port si un…

- Doua autoturisme au fost distruse și o varstnica a ajuns la spital in urma unui accident rutier care a avut loc pe strada Arieș, in apropiere de Casa Tineretului din Timișoara. Coliziunea s-a produs din pricina unui șofer care, atunci cand a virat la stanga, la intersecția cu strada Cozia, nu s-a asigurat.…

- Un tanar a ajuns la spital in aceasta dimineața, dupa ce a fost calcat de un autoturism pe trecerea de pietoni, in timp ce incerca sa traverseze strada regulamentar. Incidentul s-a produs pe strada Mareșal Alexandru Averescu. La volanul mașinii se afla un barbat in varsta de 59 de ani. Șoferul conducea…