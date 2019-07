Fan Tour va încinge nisipul la Arad Iubitorii voleiului pe plaja au motive sa zambeasca. Intre 10-14 iunie, la Arad, vor avea loc doua competiții naționale, organizate de catre CS Fan Arad (președinte Ștefan Gog) și Direcția Județeana de Sport și Tineret Arad (director executiv Cristian Gavra, director adjunct Dan Cuedan), sub egida Federației Romane de Volei. Intre 10-11 iulie, pe cele doua terenuri din incinta complexului DJST („Abel”), se desfașoara etapa zonala a Campionatului Național de cadeți și cadete, primele cupluri clasate obținand calificarea la turneul final. Urmeaza apoi, intre 12-14 iulie, a cincea ediție… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

