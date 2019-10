Stiri pe aceeasi tema

- Update: 13.28 Fostul ministru Lia Olguța Vasilescu supravegheaza votul. Ph-online.ro va anunța rezultatele votului, conform numaratorii paralele. UPDATE 13.15. Premierul Viorica Dancila sta in picioare si asteapta cu mare interes rezulatul votului. UPDATE Antena 3 va anunta rezultatul votului inainte…

- ​Antreprenorul Dragoș Anastasiu, care are afaceri de cel puțin 150 de miloane de euro pe an, a criticat, luni, la București, într-o discuție cu reprezentanți ai Ministerului pentru Mediul de Afaceri, programul Start-Up Nation, pentru care Guvernul aloca din bugetul de stat 2 miliarde de lei (peste…

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale propune retragerea drepturilor exclusive la serviciile de dializa oferite la finele anului trecut de Guvernul condus de Pavel Filip, unei firme cu fondatori din Cipru, dar cu beneficiari necunoscuti, transmite mold-street.com .

- Curtea Federala a districtului Columbia din statul Washington din SUA a admis solicitarea fraților Micula, cetațeni suedezi, privind recunoașterea și punerea în executare a a deciziei din 2013 a Centrului Internațional de Reglementare a Disputelor privind Investițiile de

- Premierul Boris Johnson a numit-o pe deputata Therese Coffey in functia de ministru al muncii si al pensiilor, a anuntat duminica o purtatoare de cuvant, la nicio zi dupa demisia lui Amber Rudd care a condamnat in termeni duri strategia lui Johnson pentru Brexit, relateaza dpa. Demisia…

- Primaria si principalele institutii din subordine au facut achizitii de peste 75 milioane lei in primul semestru al acestui an. Din aceasta suma, 80- din bani au fost castigati de firme prin licitatie, iar restul de 20- au fost incredintari directe. In jurul contractelor graviteaza circa 500 de firme,…

- Deputaul USR, Claudiu Nasui, arata ca sistemul 112 a costat statul roman 66 de milioane de euro, din 2007 și pana astazi. Nasui arata ca o parte dintre aceste contracte au mers la firmele controlate de Sebastian Ghița.SONDAJ CURS - Iohannis și PNL domina topul. Batalie mare pentru accederea…

- UPDATE Prima rectificare bugetara din acest an taie drastic din bugetele unor ministere importante, cum ar fi Educatia, Agricultura si Transporturile. Şi proiectele cu fonduri europene pierd bani, în schimb sunt suplimentate finanţările pentru primari, arata un proiect publicat…