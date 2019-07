Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii confirma reprezentativitatea Federatiei Cultura si Mass-Media FAIR-MediaSind la nivelul TVR prin adresa nr. 36/I.M. din 17 iulie 2019, document care, totodata, stipuleaza posibilitatea renegocierii Contractului Colectiv de Munca in orice moment de catre oricare parte indreptatita,…

- MediaSind TVR convoaca pentru 17 iulie Adunarea Generala Extraordinara pentru depunerea de plangeri penale impotriva conducerii Televiziunii Nationale, anunța AGERPRES."Avand in vedere evenimentele grave ce au avut loc astazi (vineri, n.r.) in sediul Societatii Romane de Televiziune unde,…

- MediaSind TVR convoaca pentru 17 iulie Adunarea Generala Extraordinara pentru depunerea de plangeri penale impotriva conducerii Televiziunii Nationale. "Avand in vedere evenimentele grave ce au avut loc astazi (vineri, n.r.) in sediul Societatii Romane de Televiziune unde, din ordinul…

- Biroul Executiv National al Sindicatului Roman al Jurnalistilor MediaSind a decis luni convocarea Adunarii Generale in sesiune extraordinara, in data de 11 iulie 2019, pentru a analiza oportunitatea declansarii unor actiuni greviste in Agentia Nationala de Presa AGERPRES, conform unui comunicat al sindicatului.…

- Sindicatul Roman al Jurnalistilor MediaSind, impreuna cu filiala sa din Societatea Romana de Televiziune - MediaSind, solicita retragerea sprijinului politic presedintelui - director general Doina...

- Doina Gradea, presedinte-director general al Societatii Romane de Televiziune, a fost chemata la audieri, pe 19 iunie, in Comisia de Cultura din Camera Deputatilor, privind partizanatul politic, insa a refuzat sa raspunda intrebarilor parlamentarilor si a plecat in timpul sedintei.

- Sindicatul Roman al Jurnalistilor MediaSind, impreuna cu filiala sa din Societatea Romana de Televiziune - MediaSind TVR - reitereaza solicitarea facuta Parlamentului in data de 12 februarie 2019 privind demiterea de urgenta a presedintelui - director general al SRTV, Doina Gradea. "Atitudinea dictatoriala…

- Documentar despre China al Marinei Almașan „refuzat” printr-o decizie a PDG Nici nu s-au stins bine ecourile declanșate de lansarea ultimului Raport FreeEx al libertații de exprimare din Romania in care președintele-general al Societații Romane de Televiziune - SRTV, Doina Gradea, are alocat un intreg…