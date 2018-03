Extremiştii ungari vor să creeze o agenţie anticorupţie după modelul DNA din România Intr-o intalnire cu simpatizantii Jobbik desfasurata la Bekes, in sud-estul tarii, Vona a subliniat ca partidul sau este decis sa stopeze coruptia, sa solutioneze problemele din sistemul public de sanatate si sa creeze un sistem de pensii echitabil. Drept exemplu, a fost data DNA a Romaniei.



El a estimat ca in cazul unei prezente ridicate la vot in 8 aprilie sunt sanse ca partidul Fidesz, aflat in prezent la guvernare, sa piarda puterea, informeaza Agerpres.



In opinia liderului Jobbik, cea mai mare problema a Ungariei este emigratia - despre care guvernului condus de Viktor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

