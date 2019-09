Stiri pe aceeasi tema

- Populatia rezidenta in Romania a scazut in 2018 cu 125.500 de persoane, ritm crescut fata de cel din anul precedent, din cauza declinului demografic si a emigratiei, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). La 1 ianuarie 2019, Romania avea 19,4 milioane de locuitori.

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, miercuri, ca datele prezentate de Institutul National de Statistica si Comisia Nationala pentru Strategie si Prognoza arata ca Romania este al doilea stat din UE si ii contrazic pe reprezentantii Opozitiei care au afirmat ca economia este "in prabusire", potrivit…

- Romania a exportat in primele patru luni din 2019 preparate din carne si peste in suma de 59,7 milioane de euro, cu 7,4% mai mult comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Pe de alta parte, importurile de preparate…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele cinci luni ale anului in curs, 1,621 milioane de tone echivalent petrol, fiind cu 2,4% (39.500 tep) mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza…

- Romania a importat, in primul trimestru al acestui an, tractoare in valoare de 171,065 milioane euro, in scadere cu 1% fata de perioada similara din 2018 (172,78 milioane euro), conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. In ianuarie 2019, importurile de tractoare…

- Romania a exportat in primul trimestru al acestui an cereale in suma de 576,9 milioane de euro, cu 22,6% mai mult comparativ cu perioada similara din 2018, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Pe de alta parte, importurile de cereale s-au cifrat la 122,8 milioane…

