- USR Timisoara il acuza pe edilul Nicolae Robu ca dezinformeaza cetatenii in privinta responsabilitatii pe care Primaria municipiului o are vizavi de salubritatea localitatii, orasul fiind "plin de deseuri", informeaza Agerpres.Rodica Militaru, membru in Biroul Local al USR Timisoara, afirma,…

- Nicolae Robu a anuntat, in aceasta dimineata, ca imediat dupa ieșirea din iarna se va putea relua circulația pe inelul doi, in zona in care se realizeaza proiectul Openville. Asta pentru ca lucrarile la complexul de pasaje pe doua niveluri subterane de pe inelul doi, realizate din banii investitorului,…

- Nicolae Robu a anunțat, astazi, in cadrul conferinței de presa de la Primaria Timișoara, ca a luat o decizie cu privire la abonamentele Timpark. Asta in condițiile in care, in aceasta toamna, era o discuție ca acestea sa nu mai fie valabile in centrul Timișoarei. Edilul a declarat ca abonamentele vor…

- Problemele penale ale liderului PNL Timiș și primar al Timișoarei, Nicolae Robu, se agraveaza. Dupa ce saptamana trecuta, edilul a fost facut din suspect inculpat in dosarul retrocedarilor, lucrurile se complica pentru acesta și in cel de-al doilea dosar in care este anchetat – cel al reabilitarii termice…

- Povestea Corpului B al Spitalului de Copii din Timișoara este una lunga, dar nu foarte incalcita. Promis de candidații USL (PSD+PNL+PC) inca din campania electorala din 2012, construcția noului corp a inceput efectiv in 2014, cand alianța dintre cele trei partide era deja istorie. De lucrari…

- Societatea de Transport Public Timișoara a revenit, din septembrie, la programul normal, dupa cel de vara. Pe unele linii au fost suplimentate mijloacele de transport, dar oamenii se plang ca tot nu sunt suficiente și ca uneori așteapta prea mult in stații. Anul acesta au fost puse…

- Unul dintre marile proiecte ale Primariei Timișoara despre care nu se mai aude nimic de ceva vreme este Pasajul Solventul. Municipalitatea nu are insa tot terenul in zona pentru a se putea apuca de treaba. In urma cu un an, primarul anunța ca s-ar fi ințeles cu proprietarul și problema era…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu, a anuntat joi seara pe Facebook ca timisorenii nu vor ramane fara apa calda pentru ca s-a ajuns la o intelegere cu E.ON Gaz pivind reluarea furnizarii de gaz catre compania de termoficare a Timisoarei, Colterm, dupa ce in cursul zilei a fost oprita furnizarea…