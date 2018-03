Stiri pe aceeasi tema

- Marea surpriza a politicii moldovenești, conform ultimul sondaj IMAS, este Silvia Radu proaspata primarița interimara a Chișinaului. Ea vine dupa mandatele dezastruoase ale lui Chirtoaca și moștenește un oraș cu strazi și trotuare stricate, parțial sufocat de mirosul gropii de gunoi. Astfel de analize…

- HOROSCOP 15 martie 2018. Joi, 15 martie 2018, se anunta o zi plina de surprite pentru mai multe zodii. Iata cine va avea parte de un cadou neasteptat. Afla ce ti-au rezervat astrele pentru ziua de 15 martie 2018!

- Cantareata israeliana Netta, cu piesa ei „Toy”, este marea favorita pentru a castiga editia Eurovision de anul acesta, potrivit caselor de pariuri, relateaza marti agentia spaniola EFE.

- Nivelul fraudei in domeniul RCA atinge cel puțin 20% din totalul despagubirilor platite de firmele de asigurare, arata estimari oficiale consultate de Capital. Acest nivelv risca sa creasca in urmatoarea perioada, avand in vedere libertațile pe care unitațile service le-au dobandit prin lege, cred firmele…

- Divizia A1 la volei feminin a continuat la sfarsitul saptamanii trecute cu etapa a 20-a, a 2-a din faza a doua a campionatului. Dupa cele 18 etape din sezonul regulat, participantele la campionat au fost impartite in doua grupe valorice, 1-6 si 7-10. In turneul locurilor 16 are loc un minicampionat…

- Concurența pe segmentul asigurarilor CASCO a fost in ultima perioada una acerba și se va menține astfel și anul acesta. Din acest motiv, nu doar ca tarifele nu vor crește semnificativ in 2018, dar este foarte posibil ca firmele de asigurare sa vina cu oferte speciale in funcție de tipul și vechimea…

- Conducerea PSD valideaza candidaturile pentru Congresul Extraordinar de sambata. Lista finala va fi supus votului, in Comitetul Executiv Național al partidului, care se reunește la ora 11.00 la Palatul Parlamentului. Se va verifica daca se respecta Statutul PSD, care cere ca orice candidatura sa fie…

- Tariful de referinta a fost gandit ca o valoare strict orientativa in functie de care clientul de RCA sa isi dea seama daca oferta facuta de firma de asigurare este sub media pietei sau deasupra ei. La calculul tarifului de referinta, Deloitte a utilizat datele furnizate chiar de firmele de…

- Startupul romanesc de tehnologie UiPath a obtinut o investitie de 153 milioane dolari, unul dintre principalii investitori este Capital G, fondul de investitii al Google. Firma a fost evaluata in urma acestei investitii la 1 miliard de dolari si devine primul "unicorn" romanesc, potrivit anuntului oficial…

- Subiecte ROMÂNA simulare 2018. Elevii de clasa a VIII-a sustin luni simularea la ROMÂNA din cadrul Evaluarii Nationale 2018. Examenul va începe la ora 09:00. Realitatea.

- Universitatea Harvard a pierdut 1 miliard de dolari cu investitii in resurse naturale, cum ar fi in productia de rosii, zahar si eucalipt, managerii fondurilor crezand ca pot administra riscuri pe care alte institutii de invatamant superior le-au evitat. In urma cu sase ani, Jane Mendillo,…

- Grupurile germane Allianz (care deține in Romania societatea Allianz Țiriac) și Gothaer(care are in Romania firma omonima) negociaza un acord privind activitațile din țara noastra. Surse din piața au aratat, pentru Capital,ca o ințelegere privind preluarea de catre Allianz Țiriac a portofoliului Gothaer…

- Doi barbati au suferit arsuri pe tot corpul si au fost internati la Sectia de Chirurgie Plastica, in urma unei puternice explozii produse in TIR-ul in care se odihneau. Cei doi se incalzeau cu o butelie cand totul a sarit in aer. Cel mai probabil, ei vor fi transferati la un spital specializat din…

- Ziua de 1 martie 2018 aduce majorari salariale, dar nu pentru toți angajații. Dupa cum promite ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, o parte dintre medici vor primi incepand de maine salarii de trei ori mai mari, dar nu vor fi exceptați de la indexari nici profesorii.

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a stagnat la 2,09% pentru a sasea zi consecutiv, dar indicele Robor la 6 luni a crescut la 2,43%, cel mai mare nivel din octombrie 2014, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a…

- Tudor Chirila a reacționat dupa publicarea raportului lui Tudorel Toader prin care cere revocarea lui Kovesi. Acesta observa ca raportul conține doar aspecte rele din activitatea DNA, ceea ce „spune mai clar ca oricand ca Tudorel e doar un instrument la care canta baieții grabiți sa scape de pușcarie”.Cozmin…

- Infiintarea, organizarea si functionarea Bancii de Dezvoltare a Romaniei a fost adoptata, miercuri, de Senat. Initiativa apartine parlamentarilor PSD si ALDE. Propunerea legislativa a trecut de Senat cu 66 de voturi „pentru”, 2 abtineri si 18 „impotriva”. Va intra in dezbaterea Camerei Deputatilor,…

- "Nivelul de salarizare a fost crescut in domeniul Educației și in domeniul Sanatații de doua sau de trei ori in anul 2017, va mai fi crescut o data in anul 2018. Medicii vor merge la nivelul maxim din 2022 pe grila de salarizare, iar oamenii iși vor schimba planurile de a pleca din țara. Legat de…

- Administratia Bashar al-Assad a avertizat, marti, Israelul ca va avea "noi surprize" daca va efectua alte raiduri aeriene in Siria, dupa ce un avion militar israelian a fost doborat de artileria siriana in urma cu cateva zile.

- Proiectul de lege conceput de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), consultat de Capital, porneste de la ideea ca in mai multe tari europene, cum ar fi Franta, societatile de asigurari mutuale reprezinta, ca numar, peste 70% din totalul firmelor care activeaza in domeniu. Antreprenori sau…

- Claudia Andas, Feli si Tiri au castigat cea de-a patra semifinala a selectiei nationale pentru Eurovision Song Contest 2018, care a avut loc duminica seara la Salina Turda, la 90 de metri sub pamant, marcand o premiera in istoria concursului international, prin locul de organizare.

- In urma cu putin timp, un apel la 112 a anuntat o explozie a unei butelii la o casa de pe str. Teiului nr. 18, din municipiul Constanta. Explozia a fost urmata de un incendiu.Doua autospeciale de la Port se indreapta spre locul evenimentului. Potrivit ISU Dobrogea, din primele informatii, nu sunt victime.Stire…

- Un barbat din comuna argeseana Darmanesti s-a aruncat in fata unei locomotive chiar in ziua in care implinea 49 de ani. Cu o zi inainte, a mai avut o tentativa, fiind salvat.Cu o zi inainte omul a vrut sa sara de pe un pod, insa a fost oprit la timp sa-si curme viata.

- Poporul zice ca luna lui februarie este a unuia „ferica si desferica”. Poate ca unde in luna lui februarie incepe a se desfunda pamantul. Si luna februarie nu lasa sa se faca una ca asta deodata. Caci stiut este ca in februarie noaptea ingheata si ziua se dezgheata, si asa treptat merge de la inghetul…

- Dupa ce, timp de o saptamana, mai multi adolescenti si tineri au ajuns in grija medicilor de la Spitalul Judetean Buzau in urma consumului de droguri, iar un elev de la Economic a decedat ca urmare a unei supradoze de etnobotanice-, cazurile tinand prima pagina a ziarelor, iar opinia publica s-a intrebat…

- Veniturile firmelor iesene s-au rotunjit cu peste 800 milioane lei din bani publici in anul 2017. Peste 1.500 de companii din oras au fost implicate in circa 100.000 de achizitii directe si contracte incheiate anul trecut cu institutii ale statului din toata tara. Avand la dispozitie date din Sistemul…

- A fost facuta publica ultima inregistrare TV realizata de legendara actrița Stela Popescu. Marea doamna a teatrului de revista din Romania, Stela Popescu, a incetat din viața in data de 23 noiembrie 2017 , la varsta de 81 de ani. Cu doar cateva zile inainte sa se stinga din viața, Stela Popescu, a carei…

- A fost vorba de un concurs de excepție, 4 dintre școlile participante fiind foste caștigatoare ale edițiilor trecute. „Cel mai important este sa joci si sa joci corect, cu pasiune si bucurie. Copilaria impletita cu inocenta varstei ne garanteaza ca vom asista la un spectacol minunat, in viitor.”

- Simona Halep s-a calificat astazi in cea de-a treia finala de Grand Slam a carierei. Romanca a invins-o in semifinalele de la Australian Open pe Angelique Kerber, scor 6-3, 4-6, 9-7, dupa un meci de-a dreptul dramatic si epuizant. In finala, Halep se va duela cu daneza Caroline Wozniacki, care a trecut…

- Șapte orașe din Romania care dau lecții Clujului. Topul eficienței urbane FOTO Organizația UrbanizeHub a realizat topul celor mai performante administrații și orașe din Romania, care au realizat cele mai multe investiții cu fonduri europene și de stat. Aceasta a lansat un îndrumar pentru…

- A fost realizat topul celor mai performante administratii si orase, care au realizat cele mai multe investitii cu fonduri europene si fonduri de stat. Expertii UrbanizeHub au folosit trei indicatori pentru a masura performanta oraselor si a administratiilor din Romania: 1) valoarea absoluta a cheltuielilor…

- Vanzarile trupei The Cranberries au explodat. Solista trupei The Cranberries, cantareata irlandeza Dolores O’Riordan, in varsta de 46 de ani, a fost gasita decedata luni, 15 ianuarie, intr-o camera de hotel din Londra. De altfel, la Londra, Dolores O’Riordan pregatea inregistrarea unei noi variante…

- In 2017, lucratorii Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Suceava au efectuat aproximativ 3.000 de acțiuni de control, iar pentru neregulile descoperite au aplicat 826 de amenzi și 377 de avertismente. Amenzile au insumat peste 1,7 milioane de lei. Tot anul trecut, pe adresa Comisariatului…

- Andreea Marin a povestit cum a fost la inceputul carierei in televiziune. Potrivit acesteia, vedeta nu s-a bucurat de venituri ridicate, nici chiar cand modera celebra emisiune ”Surprize, surprize”, contrar opiniei pe care publicul o are.

- Fostul "U"-ist Gicu Grozav și-a gasit echipa tot in Turcia Gicu Grozav (27 de ani), care a activat in prima parte a sezonului 2017-2018 la clubul turc Karabukspor, s-a transferat la Bursaspor, grupare cu care a semnat un contract valabil sase luni cu optiune de prelungire pe doi ani si la care va fi…

- Am vazut la televizor ca exista o noua formula de asigurare obligatorie, și anume, o polița RCA cu decontare directa, prin care, in caz de accident, plata o face mai operativ firma la care m-am asigurat eu, chiar daca vinovat este celalalt șofer. Cat costa o astfel de polița? (Anghel Iulian, Ilfov)…

- Contactat de Profit.ro, Cristian Muntean a aratat ca, in pofida pozițiilor tranșante pe care le-a avut la adresa firmelor de asigurare (obiect al plangerilor adresate ASF) și a apartenenței sale din trecut la un grup cu interese total opuse firmelor de asigurare, prezența sa pe postul de consilier al…

- Liderii PSD au ieșit cu un val de comunicari publice in care au cerut organizarea cat mai rapida a unui CEX pentru detensionarea situației politice. Ministrul Transporturilor și lider al PSD Constanța, Felix Stroe, are o poziție nuanțata și susține ca in urmatorul CEX trebuie sa se decida organizarea…

- In topul primelor 100 de companii exportatoare doar 7 au capital majoritar romanesc si numai 5 companii au capital integral romanesc, atrage atentia Initiativa pentru Competitivitate (INACO), care a elaborat un ghid de finantare pentru internationalizarea companiilor romanesti.

- WTA a publicat clasamentul din circuitul WTA, dupa primele turnee ale anului. Simona Halep se afla in continuare la conducere, avand 6.425 de puncte, dupa ce a triumfat la turneul de la Shenzen, China. Marea schimbare s-a produs la locul 2. Caroline Wozniacki, finalista la Auckland, a depașit-o pe Garbine…

- In perspectiva celebrarii Centenarului Marii Uniri de la 1918, OPINIA prezinta, in editia sa electronica, un ciclu de emisiuni sub titlul „UN VEAC DE LA MAREA UNIRE”, care isi propune sa aduca in atentia publicului personalitatile, momentele si simbolurile care au stat la temelia realizarii Marii Uniri…

- Frustrat din cauza faptului ca a picat examenul auto, un barbat si-a iesit din minti si l-a luat la bataie pe politistul examinator. Altercatia a avut loc in Baia Mare si a avut loc chiar in masina folosita la proba practica. A

- Sute de constanteni au luat cu asalt Taramul Magic al Craciunului din Constanta in Tara Piticilor, din Parcul Tabacarie , dorind sa petreaca inceputul de an alaturi de profesorii trasniti si de personajele din povesti, intr o atmosfera feerica. Seara, scena a fost insufletita de catre actorii trupei…

- O soba pe gaz a explodat, in noaptea dintre ani, intr-o locuinta din Brasov, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. Explozia nu a fost urmata de incendiu. Barbatul de 58 de ani a suferit o fractura deschisa la un picior si arsuri de gradul 1 pe un brat si a fost transportat la…

- Cei care au raspuns sondajului IRES au fost intrebați cata incredere au in instituțiile de mai jos. Cea mai mare incredere a romanilor a fost exprimata in Uniunea Europeana. 13% spun ca au foarte multa incredere in UE, 38% spun ca au multa incredere. Puțina incredere au 31% și foarte puțina sau deloc…

- Un pescar a avut parte de aventura vieții lui, atunci când era la pescuit într-o zi pe un lac. Se întâmpla în Rusia, acolo unde pescarii au avut parte de surpriza de a zari doi pui de urs care încercau sa se urce în barca, fiind epuizați și în…

- Indragitul actor Marian Ralea, ”Magicianul” care ne-a adus bucuria in copilarie si pe care telespectatorii il vor putea vedea in curand in serialul ”Fructul Oprit” difuzat de Antena 1, implineste astazi frumoasa varsta de 60 de ani.

- Directia Județeana pentru sport și Tineret Timiș a facut azi public topul celor mai buni sportivi din județ in anul 2017. Marea caștigatoare din acest sezon calendaristic e valceanca Estera Dobre, sportiva legitimata și la CSM Timișoara. O constanta intre laureații acestor gale, formația de rugby Timișoara…

- Potrivit unei harți interactive privind antreprenoriatul in Romania, lansata de o agenție de marketing din Timișoara, doar in București și in alte doua județe sunt inregistrate peste 30.000 de companii. Pe primul loc se afla Capitala, unde iși desfașoara activitatea peste 140.000 de firme, dintre care…