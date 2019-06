Stiri pe aceeasi tema

- Edilul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, promite evaluari drastice pentru toți angajații din subordine. Va fi evaluat personalul cu funcții de execuție, dar și personalul cu funcții de conducere, inclusiv directorii de Direcții și șefii de servicii. Marcel Romanescu a precizat ca evaluarea ii va viza…

- Marcel Romanescu, președintele PNL Targu-Jiu pune din nou tunurile pe organizația județena a partidului, dupa ce liberalii au pierdut alegerile europarlamentare in municipiu. “Fara blaturi se puteau caștiga alegerile la Targu-Jiu”, afirma acesta repoșandu-i președintelui PNL Gorj, Dan Valceanu ca, daca…

- Sunt șanse mici ca strazile de pamant din Cartierul Narciselor sa fie asfaltate in acest an. O recunoaște și edilul din Targu-Jiu, Marcel Romanescu, acesta dand, insa asigurari ca lucrarile, chiar daca nu vor fi finalizate anul acesta, cel puțin vor fi demarate. Locuitorii din cartierul targujian Narciselor…

- Edilul comunei Rosia de Amaradia crede ca primarul PNL al Targu-Jiului, Marcel Romanescu va reusi sa invinga PSD si va obtine un scor istoric in alegerile europarlamentare. Liviu Cotojman explica de ce, in opinia sa, Partidul National Liberal nu va castiga in judet scrutinul din 26…

- Edilul municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu, a declarat ca le va solicita analize financiare si de resurse umane. Sefii va trebui sa propuna realocarea unor fonduri sau chiar folosirea resursei umane in alte compartimente. In ultima instanta, s-ar putea ajunge ...

- Edilul din Targu Jiu, Marcel Romanescu este hotarat sa disponibilizeze personal, in cazul in care alesii din majoritatea PSD-ALDE-PSRo vor vota maine majorarea salariilor angajatilor primariei. Este vorba de o propunere de majorare cu un procent de 10%, o creștere care, daca se va produce, va atrage…

- Bugetul Primariei Targu Jiu nu ajunge decat pana la 1 septembrie, daca nu vor fi alocate fonduri suplimentare de la Consiliul Judetean Gorj. Declarația a fost facuta astazi de primarul Municipiului Targu-Jiu, Marcel Romanescu, acesta aratandu-se extrem de ingrijorat de faptul ca bugetul pe anul in curs…

- Situație incredibila la Targu-Jiu! Trei consilieri locali vor sa le fie majorate cu 10% salariile functionarilor din primarie, desi nu exista nici macar un buget aprobat. Eduard Ladaru, Aurel Popescu si Ion Butan, presedintii organizatiilor municipale de la ALDE, PSD si PSRo sunt inițiatorii unui proiect…