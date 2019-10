Stiri pe aceeasi tema

- Romanii inregistreaza cele mai mari decalaje din Uniunea Europeana intre veniturile mari si cele mici, in conditiile in care veniturile celor mai bogati 10% dintre romani sunt de aproape 6 ori mai mari decat ale celor mai saraci 10% dintre ei, potrivit unui infografic Monitorul Social, un proiect al…

- Ministerul Sanatații intenționeaza sa limiteze publicitatea la pentru dispozitivele pentru fumat care incalzesc tutun, a anunțat vineri ministrul Sorina Pintea, care motiveaza ca in urma folosirii acestor produse pot aparea efecte grave pe termen scurt. "Avem in vedere masuri pentru limitarea publicitatii…

- Cei mai cheltuitori europeni cand vine vorba de vacante sunt rezidentii din Luxemburg, cu o medie de 769 de euro pentru o vacanta in anul 2017, urmati de rezidentii din Austria (641 de euro) si cei din Malta (633 euro). La polul opus sunt rezidentii din Ungaria (161 de euro pentru o vacanta in anul…

- Productia industriala a scazut cu 1,6% in zona euro si cu 1,5% in Uniunea Europeana, in iunie comparativ cu luna precedenta, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), potrivit Agerpres.Citește și: Vești pentru bucureșteni! Cum va funcționa tramvaiul 41…

- Romania se afla pe locul al doilea, la egalitate cu Portugalia, in ceea ce privește imaginea pozitiva fața de Uniunea Europeana, potrivit unui nou sondaj Eurobarometru publicat ieri si citat de Hotnews. Numarul romanilor care au o imagine buna despre UE este in creștere și peste media europeana – 60%,…

- Romania continua sa dețina cel mai inalt nivel al inflației din Uniunea Europeana, conform datelor prezentate de oficiul european de statistica – Eurostat. Astfel, in luna iunie, inflația in țara noastra a fost de 3,9%, iar dupa noi se situeaza Ungaria, cu 3,4% și Letonia, 3,1%. Rata anuala a inflației…

- Cu 3,9%, Romania este din nou campioana inflației in Uniunea Europeana, in luna iunie, urmata de Ungaria cu 3,4% și Letonia cu 3,1%, informeaza Eurostat, conform Mediafax.Inflația in zona euro a fost in 1,3%, in creștere fața de 1,2% in mai, iar in uniune a fost 1,6%, la fel ca in luna mai.…

- Este a sasea luna consecutiva in care Romania are cea mai mare inflatie anuala din Uniunea Europeana.Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a ramas stabila in luna iunie 2019 la 1,6%, in timp ce in zona euro inflatia a crescut usor pana la 1,3%, de la un nivel de 1,2% inregistrat…