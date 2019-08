EUROSTAT. Planificaţi un grătar? Cum se compară prețurile cărnii în UE? EUROSTAT. Planificati un gratar? Cum se compara prețurile carnii in UE? Cele mai mari prețuri pentru carne sunt in Austria și Luxemburg. Cel mai scazut, in Polonia și Romania. Daca intenționați sa cumparați niște carne pentru un gratar in ultimele saptamani de vara, s-ar putea sa va interesați cum se compara prețul carnii din țara dvs. cu celelalte state membre ale Uniunii Europene (UE). Atunci cand nivelurile prețurilor din țari sunt comparate cu indicele mediu al nivelului prețurilor din UE, 100, rezultatele arata ca in 2018, prețul carnii a fost cel mai ridicat in Austria (nivel de preț de… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

