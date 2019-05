#EuropeanElections2019/Polling station chair, deputy, reported to county electoral bureau With the opening of polling stations on Sunday morning, the Bistrita-Nasaud County Electoral Bureau (BEJ) had to deal with problem of two members of a station, one of whom was absent and one was allegedly electioneering for a particular party.

According to a statement to AGERPRES by Bistrita-Nasaud BEJ Liliana Tertis, in the case of a polling station chair at Beclean, a complaint was filed he was allegedly electioneering for a certain political formation. A request for his replacement was being looked into.



Also, at a polling station in the small town of Mariselu, the deputy… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

