Stiri pe aceeasi tema

- Romania infrunta Spania in al cincilea meci din preliminariile EURO 2020, pe 5 septembrie, de la 21:45. Biletele pentru partida de pe Arena Naționala au fost puse in vanzare de astazi. Tichetele sunt disponibile in acest moment exclusiv online, pe site-urile bilete.frf.ro și bilete.ro. Exista și o…

- ROMANIA SPANIA. Preturile unui bilet variaza intre 35 lei, la peluza, si 120 lei la tribuna, zona central. Tichetele sunt disponibile exclusiv online, pe site-urile bilete.frf.ro si bilete.ro. ROMANIA SPANIA. Preturile biletelor: Peluze, inel 3 35 Peluze, inel 1 si 2 40 Tribune,…

- ROMANIA SPANIA 2019. FRF va incepe sa vanda bilete pentru Romania - Spania la finalul saptamanii. Meciul se va juca la București, pe Arena Naționala, de la ora 21:45. EURO 2020. S-au pus in vanzare biletele. Cat costa sa vezi un meci pe Arena Nationala ROMANIA SPANIA 2019. Cel mai ieftin…

- Echipa naționala joaca in preliminariile EURO 2020, contra Suediei, pe Arena Naționala. Partida se va juca pe 15 noiembrie, de la ora 21:45. Pana atunci insa, „tricolorii" mai au de disputat patru partide: Romania - Spania (5 septembrie, ora 21:45, Arena Naționala) Romania - Malta (8 septembrie, ora…

- CFR CLUJ VIITORUL. Biletele pentru acest joc sunt disponibile online doar pe site-urile bilete.frf.ro și bilete.ro. Prețurile sunt de 15 lei la peluze și 30 lei la tribune. La VIP, un loc costa 200 de lei. Veste URIASA pentru MICROBISTI. Trei televiziuni din Romania vor transmite meciurile…

- Campioana CFR Cluj și caștigatoarea Cupei Romaniei, FC Viitorul, deschid noul sezon cu duelul din Supercupa Romaniei. Partida are loc sambata, 6 iulie, de la ora 20:00, pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiești. Biletele pentru acest joc sunt disponibile doar pe site-urile bilete.frf.ro și bilete.ro. Prețurile…

- Campioana CFR Cluj și caștigatoarea Cupei Romaniei, FC Viitorul, deschid noul sezon cu duelul din Supercupa Romaniei. Partida are loc sambata, 6 iulie, de la ora 20:00, pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiești. Biletele pentru acest joc sunt deja disponibile online, doar pe site-urile bilete.frf.ro și…

- Tricolorii se reunesc sambata, 1 iunie, la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia, inaintea partidelor din deplasare cu Norvegia (vineri, 7 iunie) și Malta (luni, 10 iunie) preliminariile EURO 2020. Incepand cu ora 18:00 se va desfașura antrenament deschis in totalitate suporterilor și reprezentanților…