Eugen Teodorovici se retrage din cursa internă pentru alegerile prezidenţiale "Ma uit la ai mei colegi cu functii de conducere de ani de zile care prezinta in mod public ceea ce nu au prezentat in forurile de conducere din partid. (...) Daca o desemneaza CEX-ul foarte bine, sa mearga dansa si toti o sustinem pe dansa. Discutam in partid, spuneti ce aveti de spus si punct. Sunt foarte multe iesiri care, pana sa se intample ce s-a intamplat cu presedintele partidului, nu am auzit la sedinte pe cineva sa fie atat de vocal. Era liniste", a spus Teodorovici, duminica seara, la Antena 3, ca raspuns la declaratiile recente ale Gabrielei Firea.



