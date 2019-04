Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza anunta deschiderea sesiunii 2019 pentru depunerea Formularelor de cerere de acord pentru finantare in baza Hotararii nr.239/2019 pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis privind programul guvernamental „gROwth - Investim in copii, investim in viitor”,…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza anunta deschiderea sesiunii 2019 pentru depunerea Formularelor de cerere de acord pentru finantare in baza Hotararii nr. 239/2019 pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis privind programul guvernamental "gROwth - Investim in copii, investim in…

- pot fi depuse incepand cu 2 mai 2019 Comisia Nationala de Strategie si Prognoza anunta deschiderea sesiunii 2019 pentru depunerea Formularelor de cerere de acord pentru finantare in baza Hotararii nr.239/2019 pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis privind programul guvernamental "gROwth…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza anunta deschiderea sesiunii 2019 pentru depunerea Formularelor de cerere de acord pentru finanțare in baza Hotararii nr.239/2019 pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis privind programul guvernamental „gROwth - Investim in copii, investim in…

- Guvernul a aprobat astazi, prin hotarare, schema de ajutor de minimis privind construirea, amenajarea și dotarea a 1000 de gradinițe cu profil sportiv. Este vorba despre Programul guvernamental „gROwth – investim in copii, investim in viitor”, care beneficiaza de o schema de ajutor de minimis și care…

- Deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Baișanu, considera ca opoziția gasește chichițe chiar și la proiecte bune promovate de actuala coaliție de guvernare PSD-ALDE. La dezbaterea proiectului legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului pentru Ordonanța de urgența privind implementarea Programului guvernamental…

- Fostul ministru al Tineretului si Sporturilor, deputata Ioana Bran, si-a exprimat joi satisfactia ca in bugetul pe 2019 a fost inclus programul „„gROwth – investim in copii, investim in viitor”.„Creșterea accesului la sport a copiilor și tinerilor a fost una dintre prioritațile mandatului…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a declarat, miercuri, ca schema de ajutor de stat pentru programul referitor la construirea de gradinite cu profil sportiv are un buget total de 500 de milioane de euro, iar finantarea va incepe din acest an. "In sedinta de Guvern de astazi…