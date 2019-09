Stiri pe aceeasi tema

- Președintele turc Tayyip Erdogan se va intalni luni cu omologul sau rus Vladimir Putin și omologul sau iranian Hassan Rouhani, la Ankara, pentru a participa la un summit pe tema situației din provincia siriana Idlib, relateaza site-ul agenției Dpa, potrivit Mediafax.Acesta este cel de al cincilea…

- Președinții Rusiei și Turciei au afirmat marți ca împartașesc "grave îngrijorari" legate de situația din regiunea siriana Idlib (nord-vest), unde au loc lupte intense, iar Erdogan a avertizat ca va lua "toate masurile necesare" pentru a-și apara trupele, scrie AFP.Dupa…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a avertizat marti Damascul, recomandandu-i 'sa nu se joace cu focul', la o zi dupa atacul asupra unui convoi turc trimis in regiunea Idlib, in nord-vestul Siriei, unde Turcia dispune de posturi de observare, relateaza AFP potrivit Agerpres. 'Regimul nu ar…

- Președintele turc Tayyip Erdogan ar fi spus astazi ca, indiferent de discuțiile cu SUA, privind crearea unei zone sigure in nordul țarii, va distruge coridorul terorii, citeaza Mediafax. Ankara a avertizat in mai multe randuri ca va organiza o noua operațiune in nordul Siriei, deoarece și-a…

- "Cei care se incred in puterile straine din regiune vor fi ingropati", i-a atentionat Erdogan pe membrii partidului sau, Justitie si Dezvoltare (AK). "Vom gasi o solutie durabila impotriva terorii", a asigurat liderul de la Ankara.Afirmatiile sale vin in contextul in care luni ministrul…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a declarat luni ca, in cazul neinstituirii unei zone de securitate in nordul Siriei si daca amenintarile la adresa Turciei vor continua, Ankara va lansa o operatiune militara la est de Eufrat, transmite Reuters. Turcia se afla in discutii cu SUA…

- Turcia le-a cerut Statelor Unite, aliatul lor din cadrul NATO, sa revina asupra deciziei de a exclude Ankara din programul pentru achizitionarea de avioane F-35, atentionand ca aceasta decizie este una nedreapta, informeaza joi DPA. "Invitam SUA sa-si indrepte greseala care va deschide rani ireparabile…

- Primele componente din echipamentul de rachete rusesti S-400 au fost livrate vineri, la baza aeriana Murted, de langa Ankara, anunta ministerul turc al Apararii. Achizitia intareste relatia dintre presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan si presedintele Rusiei, Vladimir Putin, insa starneste ingrijorarea…