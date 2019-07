Stiri pe aceeasi tema

- Este oficial! Elena Udrea se afla in Romania, intrucat fostul ministru a renunțat la statutul de refugiat din Costa Rica, dupa cum a marturisit chiar ea, in cadrul unui mesaj facut public pe contul personal de socializare.

- Elena Udrea s a intors in Romania. Vestea a fost confirmata chiar de ea, pe pagina de Facebook."Da, m am intors in Romania.Am renuntat de bunavoie la statutul de refugiat in Costa Rica. Decizia am luat o imediat dupa ce am fost eliberata in decembrie, dar au fost cauze obiective pantru care s a intamplat…

- ”Da, m-am intors in Romania. Am renuntat de bunavoie la statutul de refugiat in Costa Rica. Decizia am luat-o imediat dupa ce am fost eliberata in decembrie, dar au fost cauze obiective pantru care s-a intamplat...

- Elena Udrea a anuntat, printr-o postare pe Facebook, ca s-a intors in Romania si a renuntat de buna voie de statutul de refugiat in Costa Rica. „Da, m-am intors in Romania. Am renuntat de bunavoie la statutul de refugiat in Costa Rica. Decizia am luat-o imediat dupa ce am fost eliberata in decembrie,…

- Elena Udrea face primele precizari dupa intoarcerea in tara. Fostul ministru afirma ca a intrat in tara pe la Vama Giurgiu, la ora 6. Udrea anunta ca a renuntat la cererea de dobandire a statutului de refugiat in Costa Rica si ca se va apara mai bine in Romania de acuzatiile penale care i se aduc.CITEȘTE…

- Analistul politic Ion Cristoiu afirma ca Elena Udrea este principala beneficiara a deciziei CCR privind completurile de 3,iar acesta este unul dintre motivele pentru care fostul ministru al Turismului a revenit in Romania din Costa Rica, țara in care a plecat dupa condamnarea sa in dosarul Gala Bute.Citește…

- Elena Udrea a ajuns in Romania, potrivit unor surse, arata Antena3. Fostul ministru a declarat in repetate randuri ca vrea sa se intoarca acasa pentru a se putea apara in procesele pe care le are. Elena Udrea a fugit din Romania in Costa Rica in februarie 2018. Ea fost retinuta, in 3 octombrie 2018,…

- Acesta a anunțat ca Elena Udrea este mai relaxata și iși petrece timpul alaturi de fiica ei. Alexandrov spune ca Udrea așteapta decizia privind cererea depusa pentru azil politic și statut permanent de refugiat. „Eu sunt nevoit sa vin des in Romania pentru ca am afaceri imobiliare si trebuie…