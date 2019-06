Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri au fost ucisi si alti trei barbati au fost raniti la Londra vineri seara si in cursul noptii, intr-o serie de atacuri care aparent nu au legatura intre ele, a anuntat politia britanica, citata de agentia EFE. Pana in prezent au fost arestate 14 persoane, majoritatea cu varste sub 20 de ani,…

- Atac terorist de ultima ora la Londra! Mai multe persoane ucise in plina stada Doi adolescenți au fost uciși in aceasta dupa-amiaza, in Londra, la o distanța de doar cateva minute. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Ultra Last Minute CRETA!!! Plecare cu avionul din CLUJ in data de 19.06.2019 !…

- Un grup de bandiți a fost filmat in momentul in care fugarea un om, pe care ulterior l-a injunghiat in mod brutal. Incidentul a fost filmat in Londra. Dupa ce l-au prins pe tanar, au pus persoana din...

- Magistratii Tribunalului Galati au emis mandate de arestare preventiva pentru cei doi elevi de 18 si 19 ani, de la Seminarul Teologic din Galati, implicati in cazul barbatului de 41 ani injunghiat mortal pe strada, in noaptea de joi spre vineri, a declarat, sambata, purtatorul de cuvant al Parchetului…

- Un barbat de 42 de ani a fost ucis, în noaptea de joi spre vineri, în apropierea unei școli din orașul Galați. Primele informații arata ca barbatul a avut un conflict cu mai multe persoane, pe strada, și a fost lovit cu cuțitul în piept. Deoarece ancheta este în plina…

- Scene șocante s-au petrecut intr-un taxi, pe strazile aglomerate din Londra. Un client a fost tratat in ultimul hal de catre șoferul care l-a dat cu capul de geam și a condus agresiv, ca sa-l sperie.

- Mai multe sute de mii de persoane care nu doresc retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana au manifestat, sambata, in centrul Londrei, pentru a solicita organizarea unui al doilea referendum pentru sau impotriva Brexitului, informeaza Reuters, informeaza...