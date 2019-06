Rusaliile sunt praznuite in fiecare an la 50 de zile de la sarbatoarea Sfintelor Pasti. Rusaliile vor fi sarbatorite de crestini ortodoxi duminica si luni, pe 16 si 17 iunie. Sarbatoarea de Rusalii este cunoscuta si sub denumirea de Pogorarea Sfantului Duh si reprezinta o sarbatoare extrem de importanta pentru toti crestinii. Pe langa multitudinea de traditii si obiceiuri, de Rusalii intalnim si o serie de superstitii: In zilele de Rusalii nu e bine sa mergi la camp, pentru ca Ielele te pot prinde si pedepsi; De Rusalii nu se intra in vie, nu se merge in locuri pustii, pe langa paduri sau fantani…