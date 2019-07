Drumul Expres Bacău - Neamţ. Cuc: Un lucru foarte important! Am ajuns la final "La inceputul mandatului, in judetul Neamt, am spus ca se vor asfalta 150 km. Pana in prezent s-au asfaltat 80 km, urmand ca inca 70 km sa se faca intre Motca si Castelul de Apa si intre Targu Neamt si localitatile invecinate. Aici am fost in luna martie si inca nu se intamplase nimic. Acum vedeti ca lucrurile au luat o alta turnura. Investitiile vor continua. Un alt lucru foarte important: vorbeam de lansarea proiectului de Drum Expres Bacau - Neamt. Iata ca am ajuns la final cu aceasta procedura: s-au depus patru oferte. L-am rugat pe domnul director general al CNAIR sa intruneasca, de urgenta,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

